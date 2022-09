OL : Peter Bosz explique la sortie de Tolisso

De retour à Lyon cet été, Corentin Tolisso revenait des espoirs plein la tête. L'objectif était de retrouver du temps de jeu, la forme physique et les Bleus. Mais le milieu est loin d'évoluer à son meilleur niveau.

Dimanche soir, il était pourtant titulaire face au PSG. Mais Peter Bosz l'a sorti à la mi-temps et l'a remplacé par le jeune Johan Lepenant. En conférence de presse, le coach de l'OL a évoqué le cas du champion du monde 2018. « Il a un problème oui, on verra demain ». Espérons pour l'OL et pour lui que ce ne soit pas une mauvaise nouvelle.