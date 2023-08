PSG : où en est la direction parisienne dans le dossier de la pépite croate Luka Vušković ?

La suite après cette publicité

Rembobinons un peu la longue actualité footballistique de la saison dernière. Le 9 mai dernier, alors que le Paris Saint-Germain s’entredéchirait en interne entre l’affaire Lionel Messi en Arabie saoudite, la recherche d’un nouvel entraîneur, le bras de fer avec le CUP et les revers décevants en Ligue 1, une information en provenance de Croatie s’était accaparé les projecteurs mondiaux : selon les informations du site croate Index, le PSG avait quasiment tout bouclé pour l’arrivée du jeune défenseur central croate, Luka Vušković (16 ans), l’une des grandes pépites de la Croatie. Une offre de 10,5 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente de 20%, avait même été acceptée par le club croate du Hadjuk Split.

Voilà plusieurs mois après ces dernières informations, l’officialisation n’a toujours pas été annoncée ni de Paris, ni de Split. Le dossier semble donc traîner sur le long terme mais pour quelles raisons ? Le directeur sportif du Hadjuk Split, Mindaugas Nikoličius a en plus laissé plané le doute en juillet : «Nous travaillons sur un transfert, ce n’est pas un secret. Nous avons plusieurs discussions sérieuses avec des clubs qui veulent le faire venir. C’est ouvert et nous verrons comment cela se terminera. Il y a toujours la possibilité qu’il reste en prêt, surtout parce qu’il est un jeune joueur, mais cela doit être vu avec le club car ils voient son développement»

À lire

PSG : Kylian Mbappé devrait encore être écarté

Paris favori mais…

Toujours selon les indiscrétions du site croate Index, l’un des plus gros médias en ligne du pays, le président de l’Hajduk Split, Lukša Jakobušić, et les représentants du PSG sont bel et bien parvenus à un accord oral sur le transfert de Luka Vušković. Le montant de la compensation que le PSG accordera, ainsi que la dynamique de paiement à Hajduk et d’autres détails tels que les bonus et les pourcentages d’une éventuelle vente, ont été convenus entre les deux clubs. Mais il reste encore à convaincre le jeune talent croate, toujours convoité par de grosses écuries de Premier League dont Chelsea et Manchester City, de s’envoler pour Paris.

La suite après cette publicité

Le média croate Index écrit à ce sujet : «Ils ont presque convaincu Vušković que c’était la bonne décision pour lui, mais il s’inquiète toujours du nombre de minutes qu’il obtiendra compte tenu de son âge et de la compétition. De plus, il cherche des garanties et un plan de développement au PSG». Une crainte donc pour la jeune pépite native de Split, à l’heure où le PSG a enregistré les arrivées de Milan Škriniar et Lucas Hernandez dans l’axe de la défense. La pression commence à croître dans la direction du Hadjuk car comme tous les clubs croates, il y a un besoin de faire des ventes lucratives pour couvrir son budget annuel.