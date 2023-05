Le Paris Saint-Germain aurait bouclé l’arrivée de Luka Vušković !

La suite après cette publicité

Pendant que le Paris Saint-Germain s’entredéchire en interne entre l’affaire Lionel Messi, la recherche d’un nouvel entraîneur, le bras de fer avec le CUP et les revers décevants en Ligue 1, la direction sportive du club parisien a travaillé en sous-marin depuis plusieurs semaines pour verrouiller sa première signature estivale. Le club de l’Hajduk Split serait sur le point de finaliser le transfert définitive de la pépite croate Luka Vušković au PSG. Selon les informations du site croate Index, l’un des plus gros médias en ligne du pays, le PSG a envoyé à Hajduk une offre d’environ 10,5 millions d’euros, qui a été acceptée par les dirigeants de l’équipe croate. Les services juridiques des deux équipes travailleraient déjà sur les papiers pour boucler le transfert durant le prochain mercato d’été. Hajduk devrait également recevoir un pourcentage de la prochaine vente avoisinant les 20 % assortis de certains bonus.

Le plus gros transfert de Hajduk reste à ce jour celui de Nikola Vlašić, vendu à Everton lors de l’été 2017 pour unes somme de 10,8 millions d’euros. Mais Vlašić n’était pas parvenu à remplir les bonus présents dans le contrat, alors que Vušković pourrait être en mesure de réussir cette partie de son transfert. Le PSG lui verserait environ 10,5 millions d’euros et s’il parvient à réussir qu’un seul des futurs bonus compris, il deviendrait alors le joueur le plus cher de l’histoire de Hajduk. Défenseur central capable également d’évoluer en sentinelle, ce colosse d’1m93 est déjà international croate U17. Devenu le plus jeune buteur de l’histoire de son club à 16 ans et 5 jours et effaçant ainsi le précédent record détenu par Fran Brodić, Luka Vušković a soigné ses débuts en équipe première.

Manchester City doublé dans la course

Grande pépite du football croate, on vous présentait Luka Vušković (16 ans) en mars dernier. Il a jusqu’à présent disputé huit matchs avec l’équipe première de Hajduk et marqué un but. Ce défenseur central d’1m93 faisait partie de l’équipe jeune qui a atteint la finale de la Youth League. Dans ce match, que Hajduk a perdu (5-0) contre l’AZ Alkmaar, Vušković avait été observé par plusieurs grands clubs européens lors de cette rencontre. Ainsi, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid étaient mentionnés comme des clubs intéressés pour le joueur avec évidemment un passage au sein de leur équipe réserve pour conclure sa formation. Certains autres clubs se sont intéressés au talentueux stoppeur de Hajduk, mais les Français ont été les premiers à contacter officiellement les Croates. Le président de Hajduk, Lukša Jakobušić, a travaillé directement sur le transfert du joueur de 16 ans au PSG, qui a accepté l’offre parisienne. Les derniers détails devraient être verrouillés prochainement.

Désormais représenté par l’un des agents les plus influents du monde, à savoir Pini Zahavi, Luka Vušković avait l’embarras du choix et le Hajduk Split ne fermait pas la porte à un départ, comme l’avait annoncé le président Lukša Jakobušić dans des propos recueillis par Index : «Est-ce que je le vendrais ? Si une bonne offre vient, nous le vendrions certainement. Pour combien ? S’il est le meilleur, cela doit être la plus grande offre. S’il est le plus grand talent, et les chiffres sont en sa faveur». Avec des prestations éclatantes chez les jeunes comme chez les seniors, voilà maintenant plusieurs mois que l’on mentionne son transfert. Les négociations concrets concernant son avenir ont eu lieu ces dernières semaines, durant lesquelles les Parisiens ont complètement devancé les Citizens sur le dossier. S’il n’y a pas de nouveaux rebondissements totalement inattendus, Luka Vušković deviendra un joueur du PSG et renforcera ainsi les lignes défensives du club de la Capitale. L’un des besoins pointés du doigt par les supporters et la direction depuis plusieurs mois.