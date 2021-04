Ligue 1 : Brest renverse l'ASSE et réalise un gros coup en vue du maintien

Suite de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi après-midi. Après la victoire de l'OM à Reims (3-1), l'AS Saint-Etienne (13e, 39 pts) recevait le Stade Brestois 29 (15e, 37 pts) à Geoffroy-Guichard. Dans ce match très important pour le maintien, les deux équipes voulaient décrocher les trois points pour se rapprocher de leur objectif.

Le match démarrait bien pour les Verts puisque Khazri ouvrait le score dès la 11e minute. Les hommes de Claude Puel faisaient longtemps la course en tête, jusqu'à cette 67e minute et cette égalisation de Charbonnier. Dans un bon jour, l'attaquant de 32 ans voyait même double quelques minutes plus tard (79e, 1-2). Renversants, les Brestois s'imposaient et doublaient l'ASSE au classement.