Celta Vigo-FC Barcelone : les compositions d'équipes !

Le duel pour le titre se poursuit en Espagne, à l'occasion de la 32e journée. Alors que le Real Madrid a repris la tête de la Liga, à la différence de buts particulière, le FC Barcelone se déplace sur le terrain du Celta de Vigo pour tenter de retrouver la première place. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h. Alors que le Barça n'a pas le droit à l'erreur, en face les Galiciens, emmenés par Oscar Garcia, ancien de la maison blaugrana qui vient d'être prolongé, sont sur deux victoires de rang qui leur ont permis de prendre de l'air en bas de tableau.

Pour ce match, Garcia mise sur un 4-4-2, avec Rubén Blanco dans le but. Jacobo Gonzalez, Aidoo, Araujo, et Kevin Vazquez composent l'arrière-garde, avec Okay et Jorge Saenz dans l'entrejeu. Sur les ailes, on retrouve Brais Mendez et Denis Suarez, ancien du Barça. Devant, Fedor Smolov et Iago Aspas tenteront de faire trembler les cages de Ter Stegen. Quique Setién aligne lui logiquement l'Allemand dans le but, protégé par une défense Semedo-Piqué-Umtiti-Alba. Ivan Rakitic sera aligné devant la défense en l'absence de Busquets, de Jong et Sergi Roberto, avec Vidal et Riqui Puig devant lui. En attaque, pas de Griezmann. Ansu Fati est préféré au Français pour accompagner Messi et Suarez sur le front de l'attaque.

Les compositions d'équipes

Le XI du Celta : Rubén Blanco - Jacobo Gonzalez, Aidoo, Araujo, Kevin Vazquez - Brais Mendez, Okay, Jorge Saenz, Denis Suarez - Smolov, Aspas

Le XI du FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Vidal, Rakitic, Riqui Puig - Messi, Suarez, Fati