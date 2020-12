Manchester United : à qui la faute ?

Manchester United se présentait avec une certaine confiance face au Paris Saint-Germain. Sur une série de 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues, le club mancunien avait profité du dernier week-end de championnat pour lancer définitivement l'aventure d'Edinson Cavani en Angleterre avec un doublé salvateur face à Southampton. Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, était d'ailleurs titularisé, avec un trio Martial-Bruno Fernandes-Rashford pour le soutenir, susceptible de faire peur à n'importe quelle équipe européenne. Cueillis à froid par le premier but du PSG, les Red Devils ont su bien réagir, avec un long temps fort et l'égalisation de Rashford. Au retour des vestiaires, ils appuyaient sur l'accélérateur mais Martial loupait l'immanquable, Cavani touchait la barre et Fred, laissé sur le terrain par Ole Gunnar Solskjaer après avoir frôlé l'expulsion en première période, récoltait son carton rouge juste après le deuxième but parisien.

Difficile dans ces conditions de recoller au score et les changements trop tardifs de l'entraîneur norvégien n'y changeaient rien. Difficile aussi de désigner un unique coupable à cette défaite à domicile pénalisante pour la suite (tout se jouera sur le dernier match à Leipzig). « Solskjaer a commis une erreur mais deux de ses joueurs doivent prendre la responsabilité de la défaite », juge le Manchester Evening News. La faute de Solskjaer ? De ne pas avoir sorti Fred à la pause, alors que son altercation avec Paredes aurait pu aboutir à son expulsion avec un arbitre plus à cheval sur le règlement. « Il a peut-être eu un peu de chance de rester sur la pelouse en première période. Mais il a joué vraiment bien. On a parlé (à la pause, ndlr) qu'il fallait rester calme, rester sur ses appuis, et le deuxième carton n'était même pas une faute », s'est-il défendu en conférence de presse.

Fred et Martial prennent cher

Ce n'est pas Solskjaer qui est allé tacler de manière virulente dans les pieds d'Ander Herrera et cela, la presse anglaise le sait bien. Fred en prend ainsi pour son grade. « Fred a laissé tomber ses coéquipiers », juge le Daily Mirror. « Si j'étais manager et qu'un de mes joueurs faisait ça, alors il ne jouerait plus pour moi. C'est vraiment pathétique », a carrément lancé Michael Owen, ancien attaquant de Liverpool et Manchester United sur la chaîne BT Sport. Au-delà du cas Fred, ce sont les occasions manquées par MU qui font également jaser. « Comment une soirée prometteuse est devenue amère pour Manchester United », narre ainsi de son côté Skysports.

Anthony Martial, titularisé sur le côté gauche, a raté une occasion incroyable et n'a pas su exploiter un autre ballon de but après la barre transversale de Cavani. « Voilà pourquoi il n'occupe plus le rôle d'attaquant axial », énonce le Manchester Evening News, en lui attribuant la note de 4 sur 10. Après la rencontre, Solskjaer a aussi évoqué le cas de l'attaquant français. « Il souffre un peu au niveau de la confiance en ce moment et les buts ne viennent pas. Martial sait qu'il doit marquer. Pas besoin de lui dire ». Toujours muet en Premier League, l'ancien Monégasque n'a trouvé que deux fois le chemin des filets cette saison, en Ligue des Champions. Mais pas mercredi soir face au PSG alors qu'il aurait pu offrir la qualification à son équipe, qui devra batailler en Allemagne dans une semaine pour valider son ticket pour les huitièmes de finale.