LOSC : Bruno Genesio n’en veut pas à ses joueurs

Dunkerque a créé la sensation dans ces 8es de finale de Coupe de France. Mené en fin de rencontre, le club de Ligue 2 est parvenu à arracher la séance de tirs au but et a même fini par se qualifier après avoir raté ses deux premières tentatives (1-1, 5-4 t.a.b.). L’exploit est de taille puisque les Dogues réalisent une excellente saison avec notamment cette qualification obtenue en 8e de finale de Ligue des Champions. « Je veux d’abord féliciter Dunkerque, il faut rester fair-play dans la victoire comme dans la défaite. Ils ont su résister, être vaillants en défense, et marquer sur une demi-occasion. Pour moi, ça résume parfaitement la soirée que l’on vient de vivre », analyse Bruno Genesio en zone d’interview après la rencontre. Selon lui, son équipe a commis trop d’erreurs et a fini par le payer, même dans un scénario qui lui a été favorable.

« Je pense qu’on manque de maturité dans ces situations, ce n’est pas simplement de la malchance ou le hasard. Ce que je regrette, c’est qu’on n’apprend pas de nos erreurs. C’est ce qui m’embête le plus, c’est que ça fait plusieurs fois que ça se produit cette saison. Je m’interroge là-dessus, on cherche des solutions. (…) Mais je ne peux pas être énervé après mes joueurs. J’aurais pu l’être si les intentions n’étaient pas bonnes, mais je n’ai pas vu mon équipe manquer de bonnes intentions. C’est un match qui, je pense, aurait dû être plié à la mi-temps. On aurait dû marquer deux buts en première mi-temps, deux buts en seconde, et on n’aurait alors pas parlé de l’égalisation tardive. C’est surtout ça que je retiens. » Le parcours du LOSC s’arrête là. Il y aura au moins un club de Ligue 2 au rendez-vous des quarts de finale.