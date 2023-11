José Mourinho privilégie deux pistes prestigieuses pour l’après-AS Roma

Après les tensions de cet été, José Mourinho est finalement resté une saison de plus à la Roma. Il s’agit sans doute des derniers mois du Portugais dans la capitaine italienne. On dit souvent que l’amour dure trois ans. C’est le cas dans cette histoire. Ses relations avec sa direction ne sont pas toujours au beau fixe, surtout avec Dan Friedkin, le propriétaire américain, obligeant Tiago Pinto à intervenir pour plaider la cause de son compatriote et le maintenir en poste.

Ce plan de sauvegarde ne va pas s’éterniser. Outre les tensions en interne, et c’est là le facteur déterminant, ce sont surtout les résultats irréguliers de l’équipe, proportionnellement aux moyens déployés (prêt payant de Lukaku et de Renato Sanches, transfert de Paredes, en plus de la venue la saison passée de Dybala), qui déçoivent. Après 12 journées, la Louve est 7e de Serie A à 5 points du podium. Mourinho a même du sauver sa tête au début du mois d’octobre en allant l’emporter à Cagliari.

José Mourinho regarde attentivement le PSG et le Real Madrid

La fin de cycle est proche et cela tombe bien car le contrat du Special One se finit en juin 2024, il ne sera vraisemblablement pas renouvelé mais il attend le mois de janvier pour étudier ses possibilités. Si d’ici là, les Giallorossi ne montrent aucun signe, il commencera à prospecter ailleurs. D’après Sky Sport Italia, le double vainqueur de la Ligue des Champions (2004, 2010) regarde attentivement deux destinations : le PSG et le Real Madrid si les postes venaient à se libérer, ce qui n’est pas du tout acquis.

Luis Enrique vient tout juste de débarquer en France. Ses résultats en Ligue des Champions seront le déterminant de la suite de son aventure. Du côté de la Casa Blanca, l’avenir de Carlo Ancelotti, en fin de contrat en juin prochain également, se joue en moment. Comme nous l’expliquions ce matin, le Real étudie la possibilité de le faire prolonger deux saisons de plus. Il existe une troisième possibilité, moins privilégié par Mourinho celle-ci, c’est l’Arabie saoudite. Il a même déjà contacté par le passé et serait accueilli à bras ouverts là-bas s’il le souhaitait.