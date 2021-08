Premier League : Manchester United étrille Leeds, Bruno Fernandes et Paul Pogba régalent

Devant 74.000 spectateurs à Old Trafford, Manchester United recevait Leeds dans le cadre de la première journée de Premier League. Les Red Devils sortent d'une préparation satisfaisante (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), dont un beau succès face à Everton la semaine dernière (4-0). De son côté, le Leeds de Marcelo Bielsa, qui a prolongé son bail d'une saison supplémentaire, a connu une présaison plus compliquée (4 défaites et seulement 1 victoire en 7 matchs). En ce qui concerne les compositions, Ole Gunnar Solskjaer préfèrait laisser sa recrue star Jadon Sancho sur le banc, pour faire confiance à Mason Greenwood à la pointe de l'attaque, devant Bruno Fernandes. Paul Pogba était aligné sur le côté gauche du 4-2-3-1 du Norvégien tandis que le Gallois Daniel James était dans l'autre couloir. Le reste de la composition c'était du classique : De Gea derrière Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw en défense, et devant le double pivot Fred-McTominay. À Marcelo Bielsa devait faire sans son international anglais Kalvin Phillips, de retour de vacances après avoir disputé l'Euro 2020 avec l'Angleterre. Le tacticien argentin propose un 4-1-4-1 avec Rodrigo et Klich, devant la sentinelle Koch. Raphinha, qui a récupéré le numéro 10 d'Alioski (parti en Arabie Saoudite), et Harrison accompagnaient l'attaquant de pointe Patrick Bamford. Derrière, ce sera Ayling, Struijk, Cooper, Dallas en compagnie du portier français Meslier.

Dans un premier acte plein d'intensité, Manchester United débutait bien cette rencontre avec un beau mouvement offensif initié par Bruno Fernandes, qui lançait McTominay à l'entrée de la surface de réparation, mais sa frappe (2e) était bien contrée par la défense des Peacocks. Mason Greenwood tentait sa chance trois minutes plus tard à 20 mètres, mais l'international espoirs Ilan Meslier était vigilant (5e). Tentant de relancer proprement depuis la défense, Leeds a failli se faire peur à plusieurs reprises, mais pouvait remercier son gardien de but Ilan Meslier, impérial dans les airs comme sur les tentatives des Red Devils (11e, 12e, 14e). Les occasions s'enchaînaient : à la fin du premier quart d'heure sur deux frappes lointaines cadrées de Jack Harrison (15e) et Mateusz Klich (16e), respectivement bien captée et déviée par David De Gea. Le coup-franc de Raphinha coupé par Rodrigo au premier poteau n'effrayait pas De Gea (26e) avant que Pogba ne tente sa chance de loin, bien captée par Meslier (27e). À la demi-heure de jeu, Bruno Fernandes trompait le portier de Leeds, bien lancée en une touche (31e). Daniel James se montrait dans les 15 dernières minutes de la première période (36e, 44e) mais les frappes n'inquiètaient pas le dernier rempart. Le petit bémol dans le jeu des hommes de Solskjaer restait la précision des centres (1 seul réussi sur 10).

Pogba et Bruno déroulent

Au retour des vestiaires, il ne fallait que trois minutes à Luke Ayling pour remettre les deux formations à égalité d'une frappe limpide à 20 mètres des buts du portier espagnol (49e). On pense alors que les hommes de Bielsa se remettaient tranquillement dans le sens de la rencontre, loin de là. Paul Pogba et Bruno Fernandes n'auront besoin de quelques minutes pour propulser Manchester United au score : d'une superbe passe en profondeur, le milieu de terrain français servait Greenwood, bien lancé pour tromper Meslier d'une frappe croisée, poteau rentrant (2-1, 52e). Trois minutes plus tard, la Pioche servait son compère portugais au milieu, qui crochetait l'entrant Firpo avant de tirer dans le but vide. L'unique buteur de Leeds, Ayling, tentait de sauver le ballon sur la ligne, mais le but était validé par la goal-line technology de Paul Tierney (3-1, 54e). La foudre continuait, puisque le Suédois Lindelöf distillait un long ballon dans la profondeur pour trouver Bruno, qui crucifiait Meslier d'une frappe lourde sous la barre transversale (4-1, 60e). Trois passes décisives ne semblaient pas suffisantes pour Paul Pogba, alors il en offrait une quatrième à Fred qui, d'une reprise de l'intérieur du pied, inscrit le cinquième but des Red Devils (5-1, 68e).

Avec quatre assists délivrées face aux Peacocks, dépassés par les évènements, Paul Pogba devenait le septième joueur de l'histoire de la Premier League à réaliser cette performance en une seule rencontre, et le premier portant les couleurs de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer donnera à la 75ème minute l'opportunité à la nouvelle recrue Jadon Sancho de disputer ses premières minutes avec le maillot des Red Devils, une entrée saluée par les tribunes d'Old Trafford. La Pioche allait également être longuement applaudi par les supporters mancuniens, laissant sa place à un autre Français en la personne d'Anthony Martial pour le dernier quart d'heure. Raphinha était le seul White à sonner la révolter pour alléger la note, mais son tir non cadré (86e) et sa passe pour Tyler Roberts, qui tentait de couper la course de Maguire pour obtenir un pénalty, mais l'arbitre ne siffle rien. Score final : 5-1. Un après-midi plus que réussi pour Manchester United, après la présentation de Raphaël Varane, officialisé quelques minutes avant la rencontre, et qui pourrait intégrer le groupe professionnel pour le déplacement à Southampton (dimanche 22 août à 15h). Leeds devra se reprendre à domicile lors de la réception d'Everton (samedi 21 août à 16h).