Coupe de France : l’OM se joue de l’ASSE, Rennes écrase Bordeaux et Monaco évince l’Union Saint-Jean

Ce dimanche, les 32es de finale de Coupe de France se poursuivaient à travers l’Hexagone. Après une journée de samedi chargée avec plusieurs surprises, cette journée du dimanche pouvait également réserver son lot de rebondissements. Cette après-midi était par ailleurs marquée par une rencontre entre deux équipes de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard où l’ASSE recevait l’Olympique de Marseille. Un choc assez déséquilibré alors que l’OM faisait office de net favori et que la rencontre entre les deux adversaires dans la même enceinte s’était soldée par une nette victoire des Phocéens il y a deux semaines (0-2). Encore une fois, le duel aura été déséquilibré.

La suite après cette publicité

Face à des Foréziens apathiques, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas eu de mal à déployer leur jeu attrayant. Les affaires stéphanoises se sont même corsées avec l’expulsion d’Ibrahim Sissoko à la 21e minute pour un coup de coude sur Leonardo Balerdi. Dans la foulée, Mason Greenwood a même ouvert le score grâce à une superbe reprise de volée qui n’a laissé aucune chance à Brice Maubleu (0-1, 22e). Le calice jusqu’à la lie pour l’ASSE qui encaissait un deuxième but dans la foulée après une belle reprise de volée d’Adrien Rabiot (0-2, 34e). Au retour des vestiaires, l’addition s’est corsée pour les Verts. Après un énorme retour de Leonardo Balerdi sur Cheikh Fall face au but vide (60e), Luis Henrique a inscrit le troisième but marseillais d’une belle frappe (0-3, 69e). Sur un service de Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hojbjerg s’est joint à la fête (0-4, 81e). Une qualification validée avec la manière pour un OM largement supérieur.

Monaco élimine le petit poucet, Rennes corrige Bordeaux

Pendant cette qualification plus que maîtrisée des Olympiens, l’AS Monaco se déplaçait sur les terres du petit poucet de l’Union Saint-Jean. Une rencontre déséquilibrée et qui n’a pas tourné au conte de fées pour les pensionnaires de Régional 1 sur la pelouse du Stadium de Toulouse. En effet, alors qu’Eliesse Ben Seghir et Takumi Minamino ont mis fin à leurs espoirs en première période malgré l’arrêt sur penalty du gardien Fawzi Rabyi face à Breel Embolo, Jordan Teze et George Ilenikhena ont enfoncé les amateurs qui ont eu le mérite de réduire l’écart grâce à Benjamin Tournier (86e). Dans le même temps, Bordeaux n’a pas tenu face au Stade Rennais.

La suite après cette publicité

Relégués administrativement en National 2 cet été, les Girondins ont cru à l’exploit en ouvrant le score dès la 10e minute de jeu grâce à un banger de Bahassa (10e). Finalement, les Rennais sont revenus dans la partie et ont déroulé grâce à des buts de Truffert, James, Assignon et Kalimuendo. Une qualification méritée pour le SRFC qui sera au rendez-vous des 16es de finale. Dans les autres rencontres de la journée, le Stade de Reims n’a pas vraiment tremblé sur la pelouse du Still Mutzig (1-3). Petite surprise à Auxerre où l’AJA, auteur d’un début de saison remarquable en Ligue 1, a été éliminé par Dunkerque qui doit son salut à l’unique buteur de la rencontre Enzo Bardeli (26e).

Les matches de 14h45 :

Saint-Etienne 0-4 Marseille : Greenwood (22e), Rabiot (34e), Luis Henrique (69e), Hojbjerg (81e)

Union Saint-Jean 1-4 Monaco : Tournier (86e) / Ben Seghir (20e), Minamino (37e), Teze (65e), Ilenikhena (90+1e)

Mutzig 1-3 Reims : Schall (61e) / Moscardo (8e), Diakhon (67e), Sangui (75e)

Bordeaux 1-4 Rennes : Bahassa (10e) / Truffert (29e), James (59e), Assignon (75e), Kalimuendo (81e)

Auxerre 0-1 Dunkerque : Bardeli (26e)