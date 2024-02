Classement FIFA : la Côte d’Ivoire gagne 10 rangs, le Qatar grimpe de 21 places !

Lors du dernier classement FIFA, l’Argentine avait conclu l’année 2023 en position de leader, devant la France et l’Angleterre. Aujourd’hui, la FIFA vient de dévoiler le premier classement de l’année 2024.

Sans surprise, il n’y a absolument aucun changement concernant le top 10. Cependant, la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique des Nations ont permis à quelques nations de faire un bond en avant. Champion d’Asie, le Qatar a grimpé de 21 places et se retrouve 37e. De son côté, la Côte d’Ivoire, vainqueur de la CAN 2023 chez elle, a gagné 10 rangs et se classe 39e.

Le Top 10 :