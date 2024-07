SM Caen : Kylian Mbappé instaure sa révolution immédiate en Normandie

Le Stade Malherbe Caen va entrer dans une nouvelle dimension sur tous les plans - sportif, médiatique, économique - pour le plus grand bonheur des supporters du club normand. Si la rumeur avait quelque peu divisé au sein de la communauté caennaise, ce qui n’était qu’un bruit de couloir il y a quelques semaines se concrétise à vitesse grand V. En effet, Kylian Mbappé et sa mère Fayza Lamari à travers leur fonds d’investissement Coalition Capital ont bien bouclé le rachat du Stade Malherbe de Caen, pensionnaire de Ligue 2, comme l’avaient annoncé nos confrères du Parisien. Le désormais nouveau joueur du Real Madrid va prendre ses quartiers en Normandie pour devenir, officiellement dans les prochaines heures, l’actionnaire majoritaire du club caennais. La famille Mbappé a racheté, auprès du fonds d’investissement américain Oaktree, la majeure partie des parts du club - à savoir 80% - pour un peu moins de 20 millions d’euros afin de devenir, de facto, le propriétaire du SM Caen avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance, qui conservera le reste du capital.

Pour rappel, dans les négociations de ce deal, Kylian Mbappé a accepté de racheter également une partie des dettes du SM Caen dans le but de repartir sur des bases plus saines. Voir débarquer une superstar comme le capitaine des Bleus, nouvelle coqueluche du Real Madrid, peut effrayer aux premiers abords, mais le club de Caen avait un besoin urgent de changement dans la mesure où les potentiels prétendants pour prendre la relève de Oaktree ne se sont pas bousculé au portillon. Depuis le départ de Jean-François Fortin, mythique président entre 2002 et 2018, Caen traverse une instabilité économique criante avec une direction qui n’a cessé d’évoluer. Le tout avec une remontée en Ligue 1 qui se fait attendre depuis cinq saisons. Mais après l’excitation de l’information, place au concret. Les premières manœuvres du clan Mbappé à Caen semblent se dessiner, même s’il reste encore quelques détails à régler auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et du Comité social et économique. Le communiqué officiel annonçant le changement de propriétaire a néanmoins été publié ce mercredi : «Interconnected Ventures est fière d’annoncer un projet d’acquisition, à travers son entité d’investissement Coalition Capital, des parts détenues par les fonds gérés par Oaktree Capital Management, dans le Stade Malherbe Caen. Les parties s’engagent désormais à suivre le processus de validation avec les autorités compétentes»

Un mercato XXL qui va s’accélérer

Alors que les supporters caennais s’impatientent et veulent retrouver l’élite française après une anecdotique 6ème place la saison passée en Ligue 2, le mercato fait du surplace depuis plusieurs mois, en grande partie à cause des rumeurs de rachats en négociations qui faisaient du standby. Mais tout pourrait changer avec l’arrivée de Kylian Mbappé dans les bureaux. De bon augure, à l’heure où la réception du Paris FC à Michel d’Ornano pour l’ouverture de la Ligue 2 approche à grands pas et aura lieu le samedi 17 août : «On imagine aisément qu’une nouvelle cellule sportive et de recrutement va être mise en place par l’entourage du joueur de 25 ans. À court terme, plusieurs joueurs se sont d’ailleurs mis d’accord avec les nouveaux investisseurs pour rejoindre le Stade Malherbe, une fois que l’accord sera signé entre les deux parties», précise ce mercredi matin le quotidien Ouest-France dans ses colonnes. Selon la presse régionale, plusieurs joueurs attendraient donc l’officialisation de l’arrivée du Bondynois pour s’engager à Caen. Preuve que la famille Mbappé est déjà au four et au moulin en Normandie. Pour rappel, à date du 31 juillet 2024, les seuls manœuvres dans le sens des arrivées ont été des retours de prêts comme Emmanuel Ntim, Norman Bassette ou encore Hugo Vandermersch. La vente d’Andreas Hountondji à Burnley a rapporté une petite enveloppe de 4 millions d’euros non négligeable dans la situation actuelle, alors que Moussa Sylla est parti à Pau pour 300K. Du reste, c’est le calme plat.

Mais au-delà de l’aspect du marché des transferts, l’arrivée de Kylian Mbappé implique une restructuration totale de l’organigramme du club. Comme nous vous le révélions en exclusivité, Olivier Pickeu, le président du club normand, a été démis de ses fonctions au SM Caen. L’ex-dirigeant d’Angers a été mis au courant de son départ et l’officialisation est tombée ce mercredi. En ce sens, d’après les indiscrétions de Ouest-France, Kylian Mbappé a choisi Ziad Hammoud (45 ans) pour prendre la présidence du club normand. Une personne qu’il connaît très bien puisque ce spécialiste de la finance dirige la société de gestion d’image de l’attaquant du Real Madrid depuis plus d’un an. Le journal régional précise également qu’«en tant qu’actionnaire majoritaire, la famille Mbappé et son entourage voudront piloter les choix sportifs en collaboration avec Pierre-Antoine Capton». Plusieurs questions restent encore en suspens, notamment sur les moyens financiers investis, les ambitions sportives ou la politique de recrutement et de formation, mais nul doute que les langues vont se délier étant donné que les papiers ont été signés en bonne et due forme et que l’officialisation est sortie en ce jour.