OM : l'option d'achat de Cuisance n'est pas de 18 M€

Débarqué en toute fin de mercato du côté de l'Olympique de Marseille, en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance devrait faire ses premiers pas sous le maillot phocéen contre Bordeaux, après la trêve internationale. Il s'agit bien d'un prêt avec option d'achat, comme l'a expliqué le directeur sportif, Pablo Longoria. L'Espagnol en a profité pour dire que l'option d'achat était inférieure à 18 millions d'euros.

« Je ne parle pas de chiffres, comme je vous l'avais déjà dit lors de la présentation de Luis Henrique. L'option d'achat est entre 10 et 18, c'est plus de 10 et moins de 18 millions d'euros », a lâché ce mercredi, devant la salle hilare, le directeur général en charge du football de l'OM.