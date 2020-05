Nantes : Moses Simon va être acheté

Auteur d'une excellente saison sous les couleurs du FC Nantes, Moses Simon (24 ans), prêté avec option d'achat par Levante, a convaincu ses dirigeants et va être récompensé. «Normalement, on lève l'option d'achat. On va le garder. C'est un excellent joueur, avec une bonne mentalité,» a lâché son président, Waldemar Kita, au cours d'un entretien accordé à Presse Ocean ce samedi.

L'international nigérian (30 sélections, 5 buts) a trouvé le chemin des filets à 9 reprises et a distillé 8 passes décisives à ses coéquipiers en 30 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Nantes. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters des Canaris alors que le club a bouclé l'exercice 2019-2020 à la 13e place de Ligue 1.