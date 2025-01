PSG - Saint-Étienne : les compositions probables

Nouvelle année, mais mêmes ambitions pour le PSG. Invaincus depuis leur défaite européenne face au Bayern Munich fin novembre, les joueurs de Luis Enrique ont su retrouver le fil et asseoir leur domination sur la scène nationale. Lyon en a ainsi fait les frais, comme Monaco, battu en L1 et lors du Trophée des Champions le week-end dernier pour leur première de l’année. Sans manquer de respect à Saint-Étienne, ce n’est donc pas la rencontre de ce soir qui devrait les faire céder à l’indigestion, même si l’on parle bien d’un duel entre deux monuments du football français : un plus antique, l’autre plus contemporain.

Pour ce match de clôture de la 17e journée de Ligue 1, Luis Enrique devrait rester fidèle à ses préceptes, ceux avec lesquels il se dit prêt «mourir». Comme à chaque fois depuis la défaite face au Bayern Munich (sauf contre Lens où il était forfait, ndlr), c’est donc Gianluigi Donnarumma qui devrait occuper les cages parisiennes. Achraf Hakimi sera aligné dans le couloir droit, tandis que Pacho sera exceptionnellement associé à Beraldo en l’absence de Marquinhos, forfait en raison d’une douleur à l’adducteur. Nuno Mendes, dont l’avenir reste très incertain à Paris, sera titulaire à gauche.

Kolo Muani et Skriniar plus que jamais sur le départ

Pour son milieu à 3, l’Asturien composera avec les mêmes hommes qu’à l’accoutumée. L’international français Warren Zaïre-Emery sera associé aux deux Portugais, Vitiha et João Neves. Dans les couloirs, les deux titulaires du début de saison, à savoir Bradley Barcola à gauche, et Ousmane Dembélé à droite, seront chargés de mettre le feu. La seule petite surprise du onze réside au poste de numéro 9, que devrait occuper Gonçalo Ramos, souvent décisif en sortie de banc ces dernières semaines. Randal Kolo Muani, dont un départ est attendu cet hiver, n’est pas dans le groupe, au même titre que Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Ce qui n’est pas le cas de Marco Asensio, appelé malgré les rumeurs de départ.

En face, Eirik Horneland tentera de trouver la formule pour créer l’exploit, une semaine après avoir laissé sa carte de visite à Reims pour ses débuts en France (1-3). Larsonneur sera dans les buts, tandis qu’Appiah, Batubinsika, Nadé et Petrot composeront la défense à 4. Au milieu, le Marocain Bouchouari, l’ancien de Nantes et de Chelsea, Ekwah, et enfin Mouton, seront chargés d’alimenter le trio d’attaque Boakye, Davitachvili, élu joueur du mois d’octobre en L1, et Stassin, buteur lors de deux de ses trois derniers matches.

