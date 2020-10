OL : les premiers mots de Djamel Benlamri

La suite après cette publicité

Un recrutement plus que surprise. Le défenseur algérien Djamel Benlamri s'est engagé pour une saison avec l'Olympique Lyonnais alors que, dans le même temps, Joachim Andersen filait à Fulham. Le joueur de 30 ans va découvrir l'Europe après des expériences en Algérie et en Arabie Saoudite.

Pour ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs, le champion d'Afrique 2019 a montré son ambition et sa motivation : « je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Je suis très content d'arriver dans un club qui a joué une demi-finale de Champions League. C'est un grand club européen. Dans le football, il faut savoir être ambitieux et moi j'aime bien les défis. D'abord, je vais travailler et après je vais montrer sur le terrain ».