PSG - OM : Roberto De Zerbi regrette l’absence de supporters marseillais

Ce week-end sera évidemment marqué par le Classique. Le PSG, grand leader de Ligue 1, reçoit son ennemi juré : l’OM. Alors que les Parisiens dominent largement le classement, avec 15 points d’avance sur le dauphin marseillais, l’objectif pour les joueurs de Luis Enrique sera la victoire, avec un record historique en ligne de mire : celui de conclure la saison sans la moindre défaite. À l’inverse, les troupes de Roberto De Zerbi chercheront avant tout à laver l’affront du match aller, remporté par les Franciliens 3-0 au Vélodrome. Mais pour ce faire, ils ne pourront pas compter sur leurs supporters, interdits de déplacement.

Présent en conférence de presse, le coach des Marseillais a été interrogé sur l’absence des fans du club en tribunes. Le technicien italien a rappelé l’une de ses expériences dans son pays natal, et l’importance qu’ont les supporters pour ce genre de rencontre : « À Foggia, quand j’étais en Italie, je voulais qu’on s’entraîne au stade avant un gros match, que les gens soient là. Surtout que les supporters sont interdits de déplacement ce week-end. C’est un match important pour nous tous. L’équipe n’appartient pas au propriétaire, au président, au coach, mais aux supporters avant tout. J’essaie toujours de les inclure le plus possible dans ce qu’on fait. C’est une motivation supplémentaire pour nous. Pour moi, même en dehors de l’OM, c’est quelque chose que j’ai toujours essayé de faire. » Du côté des Rouges et Bleus, on craint notamment des chants insultants à l’encontre d’Adrien Rabiot, qui fera son grand retour au Parc des Princes après avoir rejoint l’OM l’été dernier.