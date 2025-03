Le PSG craint le pire à cause de l’accueil explosif promis à Adrien Rabiot !

Premier du classement de Ligue 1, avec seize points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain aborde le Classique de dimanche sereinement. Les hommes de Luis Enrique ont même l’occasion de conclure leur belle semaine en beauté, après leur qualification héroïque à Anfield. En revanche, la situation est bien différente en coulisses. Selon L’Équipe, le PSG est en état d’alerte maximal. Et ce n’est pas l’équipe de Roberto De Zerbi qui effraie les Rouge et Bleu.

Aucun supporter de l’OM n’a été autorisé à faire le déplacement, mais le journal explique que le contexte tendu de la rencontre a provoqué une crise d’urticaire aux décideurs du PSG. Un des salariés du club a d’ailleurs fait une confidence explosive au quotidien. « On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios. Le pire ? Un arrêt complet de la rencontre à cause de chants ou de banderoles répréhensibles. (…) C’est surtout le retour d’Adrien qui inquiète. Les supporters attendent depuis un moment l’occasion de l’accueillir à leur manière. Et on sait aussi que sa mère sera une cible. » En clair, le PSG craint que le match puisse être arrêté en raison de chants (à caractère homophobe) et/ou de banderoles répréhensibles par la Ligue.

Paris redoute un arrêt du match

C’est d’ailleurs l’une des raisons qui explique le lancement hier d’une campagne de sensibilisation intitulée «Supporters supportons». Une campagne qui a été suivie d’un communiqué des Rouge et Bleu appelant ses supporters au calme. «Nous le savons tous ce match déchaîne les passions et nos supporters joueront pleinement leur rôle pour pousser l’équipe vers les sommets mais cette énergie et cette rage de vaincre ne peuvent se transformer en haine depuis les tribunes. Parce que le Paris Saint-Germain vise l’excellence collective, sur et en dehors du terrain, nous invitons tous nos supporters à faire vibrer le Parc avec ferveur, dans l’unique but de soutenir notre équipe. Les chants insultants et discriminants n’ont pas leur place dans notre enceinte».

La direction sera-t-elle écoutée ? C’est loin d’être acquis. En effet, un membre du Collectif Ultras Paris (CUP), qui a prévu un tifosi géant avec des termes guerriers, a révélé à L’Équipe qu’il y a de fortes chances pour que les chants qui seront entonnés dans les travées du Parc provoquent, au minimum, l’interruption du match. «Honnêtement, je ne vois pas comment le match ne sera pas arrêté si la Ligue met un point d’honneur à écouter tout ce qu’il va se dire en tribune». L’ambiance promet d’être plus que jamais électrique dimanche soir.

