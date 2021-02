PL : Burnley se relance en écrasant Crystal Palace

Pour la suite de cette 24e journée de Premier League, Crystal Palace (13e, 29 points) recevait Burnley (17e, 23 pts) ce samedi après-midi à Selhurst Park. Battus par Leeds lors de la précédente levée, les Eagles voulaient rapidement renouer avec la victoire. Les Clarets, eux, restaient sur quatre matches sans succès toutes compétitions confondues et devaient également réagir, notamment après l'élimination en FA Cup cette semaine.

Rapidement, Gudmundsson débloquait la situation pour les visiteurs (5e) et le deuxième but arrivait juste derrière puisque Rodriguez trouvait aussi le chemin des filets (10e). Avec cette avance de deux buts, les hommes de Sean Dyche géraient la suite et enfonçaient même le clou grâce à Lowton (47e, 0-3). Victoire sans appel de Burnley qui passait quinzième au classement. Crystal Palace restait de son côté treizième.