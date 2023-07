Al Nassr se fait détruire par le Celta, CR7 enrage contre l’arbitre

Le coup d’envoi de la coupe de l’Algarve a été donné par le match entre le Celta de Vigo de Rafa Benitez et le Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Malheureusement pour le Portugais, son équipe a été balayée 5 buts à 0 par les Galiciens avec des buts signés Jorgen Strand Larsen (triplé), Gael Alonso et Miguel Rodriguez. Une défaite qui a fait sortir CR7 de ses gonds.

« C’était une très bonne première période, je pense que c’était une première mi-temps où nous avons dominé. Et puis il y a les matches de présaison. L’arbitre a réagi de manière excessive en seconde période et je pense qu’il a complètement gâché le match. Ce devait être un match plus disputé, comme en première mi-temps, mais cette expulsion a tué le match et quand c’est le cas, c’est difficile parce que l’équipe s’est beaucoup affaiblie. (….) Comme vous le savez, jouer à 10 est difficile. Je pense que l’arbitre a réagi de manière un peu excessive en expulsant un joueur, ce qui a gâché le match. S’il s’agit d’un choc ou d’un tacle violent, je comprends. (…) Je sais qu’il y a des règles, mais c’est un match de préparation et à partir de là, ça a gâché le match. Mais ce qui nous reste à l’esprit, c’est la première mi-temps, où nous avons été meilleurs que le Celta », a-t-il confié en zone mixte.

