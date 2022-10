Barça : Lionel Messi arrive au Camp Nou !

La suite après cette publicité

Véritable légende vivante à Barcelone, Lionel Messi (35 ans) fait aujourd'hui le bonheur du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois décisif lors du nul concédé par le club de la capitale à Benfica (1-1), l'attaquant argentin ne s'arrête plus cette saison. Définitivement acclimatée à son nouvel environnement, la Pulga reste, pour autant, au coeur des rumeurs quant à son avenir. Un départ en MLS ? Un retour en Catalogne ? Personne ne sait, pour l'heure, mais du côté du Camp Nou, on prépare déjà son éventuel come-back.

Ainsi, le journal La Vanguardia indique, ce jeudi, que les Blaugranas ont d'ores et déjà acté la construction d'une statue de l'attaquant argentin de 35 ans au Camp Nou. Il rejoindrait ainsi László Kubala et Johann Cruyff, qui disposent déjà d'une sculpture à leur effigie devant le stade. Si aucune date n'est précisée quant à la construction et l'inauguration de cette statue, le quotidien espagnol précise que ce projet n'est pas liée à l'avenir footballistique de Messi. Une précision qui n'empêchera pas les supporters barcelonais de s'enflammer, un peu plus, sur un possible retour du natif de Rosario.