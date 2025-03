Charlotte FC : Wilfried Zaha a déjà oublié l’OL

Le nouveau roi. Hier, Wilfried Zaha a disputé son premier match de Major League Soccer sous les couleurs du Charlotte FC. Un club qu’il a rejoint après avoir cassé son prêt à l’Olympique Lyonnais. Là-bas, l’Ivoirien n’a pas vraiment brillé lors des six premiers mois de la saison. Outre l’environnement qu’il n’appréciait pas vraiment selon la presse turque, l’ancien joueur de Crystal Palace n’est pas parvenu à se faire une place sur le terrain. Barré par la concurrence, il n’a pas montré grand-chose lors des 6 matches auxquels il a participé (1 assist, 0 but). Mais Zaha ne garde pas un mauvais souvenir de son passage entre Rhône et Saône, ainsi qu’à Galatasaray, comme il l’a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation le 21 février dernier. «Je pense que je n’ai pas d’animosité. Tout ce que je peux faire c’est prouver sur le terrain», a-t-il avoué.

Une première réussie

Après la parole, place aux actes. Et on peut dire que Wilfried Zaha a déjà tourné la page OL, lui qui a été à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui pour sa première sortie en MLS. Absent lors de la première journée face aux Seattle Sounders (2-2), puisqu’il a rejoint son épouse à Londres pour assister à la naissance de leur fille Zuri; il était titulaire hier face à Atlanta United. Sur le pré durant 90 minutes, le natif d’Abidjan a été impliqué sur le premier but de Pep Biel, auquel il a glissé le ballon entre plusieurs adversaires avant l’ouverture du score (1-0, 50e). Puis, il a trouvé le chemin des filets. Sur une contre-attaque de son équipe, il a profité d’un ballon repoussé par le portier adverse dans la surface pour propulser le cuir au fond des filets d’un tir du droit malin (2-0). Il ne lui a donc fallu que 54 minutes pour être décisif à Charlotte. Outre son but, sa prestation d’ensemble a été saluée puisqu’il a été élu homme du match.

Et ce n’est pas un trophée mais une couronne que l’Ivoirien a reçu sur un trône lors d’une cérémonie organisée après le coup de sifflet final. L’ancien joueur de l’OL a visilement convaincu la presse américaine, déjà folle de la nouvelle recrue star de la franchise de Caroline du nord. C’est le cas d’ESPN, qui a écrit à son sujet : «Zaha brille lors de ses débuts en MLS alors que Charlotte bat Atlanta. Wilfried Zaha a attendu le début de la seconde mi-temps pour se présenter officiellement à ses nouveaux supporters locaux, marquant un but quatre minutes après le début de la mi-temps, puis marquant lui-même cinq minutes plus tard alors que le Charlotte FC battait Atlanta United 2-0 lors de son match d’ouverture à domicile samedi. Faisant ses débuts avec le club et attendu comme une étincelle offensive après avoir marqué 68 buts en Premier League en 305 apparitions, Zaha a contribué à fabriquer les deux buts sur des opportunités en contre-attaque créées par le milieu de terrain de Charlotte.»

Zaha a déjà conquis tout le monde

De son côté, le Charlotte Observer, qui suit l’actualité du club au quotidien, a globalement été séduit. «Une star renaît : Wilfried Zaha ressemble exactement à ce dont le Charlotte FC a besoin pour ses débuts en MLS», a titré le média local. Puis, il a ajouté : «Wilfried Zaha s’est présenté à sa conférence de presse d’après-match avec des lunettes de soleil Prada foncées, débordant de charisme. Lors de ses débuts en Major League Soccer pour le Charlotte FC, Zaha avait marqué un but et transformé le Bank of America Stadium en son propre terrain de jeu, à l’instar d’une autre star des années 2010 : Cam Newton. L’ailier gauche de 32 ans, qui a déjà brillé en Premier League anglaise, a décrit la victoire 2-0 du Charlotte FC lors du match d’ouverture à domicile contre Atlanta United en termes théâtraux et a mentionné qu’il avait « un peu attaqué quelques personnes » à la mi-temps parce qu’il pensait que certains de ses coéquipiers ne jouaient pas assez vite. Ce message a été si bien reçu qu’après une première mi-temps sans but au cours de laquelle le Charlotte FC n’a généré aucune réelle occasion de but, l’équipe a marqué deux buts dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Zaha a été impliqué dans les deux tentatives.»

Après la rencontre, Zaha est revenu sur sa grande première. Concernant le recadrage de ses coéquipiers à la mi-temps, il a précisé : « nous devons simplement passer le ballon plus vite. Si vous prenez 10 secondes avec le ballon, au moment où vous me le donnez, il y aura un gars à mes côtés. Donc si vous prenez deux secondes, cela me donne l’opportunité de me retourner et de décider ce que je vais faire.» Puis, il a évoqué ses débuts. «J’ai pu assister à la naissance de ma fille cette semaine, cela m’a donné une énergie supplémentaire. Toute l’équipe travaille dur et nous avons obtenu une victoire importante. C’était juste de la joie, mec (sur son but), et de pouvoir rembourser tout le battage médiatique. Les gars croient en moi, l’entraîneur (Dean Smith) croit en moi et j’espère qu’après ce but, tout le monde le fera aussi.» De son côté, son entraîneur, Dean Smith a avoué que Zaha « n’était pas encore complètement en forme » mais qu’il «peut créer des moments magiques, et il l’a fait aujourd’hui (hier, ndlr.» Tout le monde est donc confiant pour l’ailier, qui a «perdu 2 ou 3 ballons au début du match» et qui va sans aucun doute vendre beaucoup plus de maillots Zaha n°10 après sa première selon le Charlotte Observer. La vie loin de Lyon réussit pour le moment à Wilfried Zaha, qui affrontera l’Inter Miami de Lionel Messi dimanche prochain.