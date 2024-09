OM : Neal Maupay dévoile les raisons de sa venue et envoie un message à Nice

L’été a été chaud sur le mercato du côté de l’Olympique de Marseille et Neal Maupay a fait monter la température sur le fil. Attaquant au caractère bien trempé, le joueur de 28 ans est arrivé en prêt d’Everton fort de belles expériences en Premier League avec les Toffees, Brighton et Brentford. Désormais olympien et après avoir disputé 14 minutes contre Toulouse (3-1), Neal Maupay a été officiellement présenté ce lundi devant la presse. Il a donné ses premières sensations après une fin de mercato mouvementée : «c’était spécial, je suis arrivé en fin de mercato, direct dans le bain avec Toulouse et les premières minutes. On a gagné. On a eu un peu de repos après et pas de match ensuite. On s’est entraîné jusqu’à samedi et on a repris l’entraînement. J’ai hâte d’enchaîner désormais. Mes premières minutes, ça faisait bien de retrouver les terrains, c’était mon premier match de la saison. Je manquais de rythme c’est normal, mais je suis content de la victoire.»

Arrivé dans un rôle de doublure de l’attaquant Elye Wahi (21 ans) qui a été débauché par Marseille à Lens contre 25 millions d’euros, Neal Maupay sait qu’il aura de la concurrence pour espérer jouer et tirer son épingle du jeu. Pas inquiet pour autant, le joueur formé à Nice mise sur une concurrence saine et veut que chacun porte l’autre vers le haut : «Elye est un jeune attaquant qui peut marquer beaucoup de buts. Je peux l’aider et le faire progresser. Pour faire une bonne saison, c’est important d’avoir de la concurrence qui nous porte vers le haut et on fera une bonne saison. La concurrence avec Elye ? C’est un jeune attaquant qui a beaucoup de talent, il a été signé en tant que numéro un. Je suis là pour lui faire concurrence, l’aider, je pense que je peux le faire progresser. C’est sain, je m’entends super bien avec lui.»

Neal Maupay ne fera pas de cadeau à Nice

Rejoignant Marseille, il découvre ainsi Roberto De Zerbi, un coach qui commence déjà à transmettre ses principes à la formation phocéenne. Un homme qui a joué un rôle important dans la venue de Neal Maupay comme il l’a assumé : «à 100%, dès que j’ai parlé avec lui. J’ai parfois joué contre lui donc je le connaissais. J’ai eu cette évidence. J’ai eu des retours d’anciens coéquipiers à Brighton qui m’en ont parlé. Ils m’ont dit de foncer, le coach est un monstre tactique, il est incroyable et me fera progresser. Ce n’était pas si je veux venir, mais quand.» Confiant sur son intégration et son adaptation, Neal Maupay qui est connu pour son tempérament explosif voit là un mariage idéal : «je pense que ça va bien se passer si l’équipe gagne et que je marque des buts. Je donne tout sur le terrain, c’est ma façon de jouer. Quand je suis dans un projet, je le fais à fond. Marseille est une ville avec beaucoup de ferveur, beaucoup d’attentes. Les supporters sont intenses, ils ont le sang chaud, ça peut marcher entre nous.»

Comme le hasard fait bien les choses, Neal Maupay va découvrir le stade Orange-Vélodrome lors d’un match face à l’OGC Nice son club formateur. Une équipe qui compte beaucoup pour Neal Maupay mais qui ne va pas empêcher ce dernier d’être à la plénitude de ses capacités : «c’est mon club formateur, c’est spécial. Je suis quelqu’un qui me donne à 100% tous les jours, en match. Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner, ça ne va pas changer samedi. Quand je suis sur le terrain, je veux gagner que ce soit dans le foot ou en dehors, je suis comme ça et encore plus contre d’anciennes connaissances. Il peut y avoir mes enfants ou ma femme en face, je ne ferais pas de cadeaux.» Le message est donc passé de la part de Neal Maupay qui annonce déjà la couleur.