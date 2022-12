PSG : Nasser Al-Khelaïfi évoque la prolongation de Messi

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde s'achève dans quelques heures. Après cela, des discussions pour la prolongation de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, pourront enfin être entamés par le PSG. C'est ce qu'à encore dit le président du club français, Nasser Al-Khelaïfi sur les ondes de RMC ce vendredi soir. Selon lui, ça ne dépend que de l'Argentin et de son clan, qu'il a rencontré à Doha durant le Mondial.

«Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. Est-ce que ça va se faire ? On va voir, il reste un match.» Messi dispose d'une option de prolongation d'un saison, lui qui a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives en 19 matchs sous le maillot parisien cette saison.