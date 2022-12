Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prend en main le dossier Lionel Messi

Le match de sa vie. Dimanche soir, Lionel Messi va certainement jouer la rencontre la plus importante de sa longue et belle carrière. A 35 ans, la Pulga disputera son dernier match de Coupe du Monde. Et le numéro 10 aura l'opportunité de terminer de la meilleure des manières en soulevant le trophée qui le fait tant rêver. Pour y parvenir, Messi et l'Albiceleste devront battre la France, tenante du titre. Une mission tout sauf évidente. Mais elle est taillée pour le septuple Ballon d'Or et ses coéquipiers, qui ont fait le pacte de tout donner pour le dernier match de leur capitaine dans un Mondial.

Absent hier lors de l'entraînement, Lionel Messi a mis le pays en état d'alerte. Mais rapidement, Clarin a rassuré tout le monde. L'ancien joueur du Barça va bien et son petit souci aux ischio-jambiers gauches ne sera pas un problème. En tout cas, ça ne l'empêchera pas de jouer la finale, lui qui sera remis selon les médias argentins. Toutefois, certains médias étrangers, notamment le Daily Mail, expliquent qu'en Argentine, on minimise la blessure de la Pulga. Quoi qu'il en soit, Lionel Messi fera tout son possible pour être sur le terrain le 18 décembre prochain.

Al-Khelaïfi a rencontré le clan Messi à Doha

Après cette date, le joueur né en 87, qu'il gagne ou non, devra se pencher sur son avenir. En sélection, il peut encore pousser jusqu'à la prochaine Copa América, qui aura lieu en 2024. En ce qui concerne le Mondial 2026, Messi, qui aura 39 ans, n'y sera pas. En club, son cas est différent. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il a indiqué qu'il se déciderait une fois la Coupe du Monde passée. Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain veut lui offrir une prolongation de contrat de 2 ans (1 an +1 an en option) avec un salaire similaire à ce qu'il touche actuellement, à savoir 30 millions d'euros par an.

Mais le FC Barcelone espère le faire revenir librement pour boucler la boucle. L'Inter Miami de David Beckham et les Newell's Old Boys sont toujours sur le coup selon L'Equipe. Mais le quotidien sportif explique ce vendredi que le PSG pousse toujours pour convaincre Messi. Présent à Doha, Nasser Al-Khelaïfi a pris en main le dossier et s'est entretenu avec les proches du joueur au Qatar. Ils ont discuté au sujet de l'avenir de l'Argentin, que NAK comme Luis Campos veulent conserver. Récemment, la Cadena SER expliquait que le PSG avait bon espoir et que le joueur se sentait bien à Paris. Affaire à suivre...