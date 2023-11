Italie : les tifosi veulent-ils revoir Marco Verratti en sélection ?

Après une solide victoire contre la Macédoine du Nord (5-2), vendredi soir sur la pelouse du stade Olimpico de Rome, l’Italie va disputer un match capitale ce lundi contre l’Ukraine. En cas de victoire ou de match nul à la BayArena de Leverkusen, la Nazionale sera officiellement qualifiée pour l’Euro 2024, organisée en Allemagne entre le 14 juin et le 14 juillet. Pourtant le chemin aura été compliqué et semé d’embûches pour la Squadra Azzurra qui tarde à empocher son ticket pour pouvoir défendre son titre européen dans les dix villes allemandes sélectionnées pour accueillir la compétition. A la poursuite de cet objectif indispensable, l’Italie entame une période de transition après deux absences traumatisantes en Russie (2018) et au Qatar (2022). Avec le départ de Roberto Mancini, la Nazionale rabat les cartes de sa hiérarchie et certains cadres comme Marco Verratti (55 sélections) qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le club qatari d’Al-Arabi en septembre dernier.

«Je suis toujours prêt à représenter mon pays. Je sais que c’est difficile, surtout maintenant que je joue au Qatar, mais je le savais avant de signer pour Al-Arabi. Néanmoins, Spalletti a mon numéro de téléphone et il peut m’appeler s’il souhaite que je rejoigne l’équipe des Azzurri», avait déclaré l’ancien milieu du PSG, Marco Verratti, lors d’un entretien pour le média Alkass TV Sports. Cependant, depuis sa prise de fonctions le 1er septembre, Luciano Spalletti n’a jamais convoqué le Gufetto dans ses deux listes, installant donc un gros doute quant au futur de Verratti en sélection nationale. Dans un pays où le Calcio est érigé au rang d’art, l’opinion des supporters est très importante et c’est dans cette logique que la rédaction de Foot Mercato s’est entretenu avec plusieurs tifosi pour discuter de la carrière de Marco Verratti, de son choix de rejoindre le Qatar à son avenir en pointillés avec l’Italie.

Un retour en sélection qui divise

Dans les deux dernières listes de Luciano Spalletti, l’absence de Marco Verratti a été remarquée. Si l’entraîneur italien s’était défendu la première fois en jouant la carte d’un manque de temps de jeu avec son transfert tardif, son retour en sélection continue d’être débattu en Italie : «le meilleur de Verratti est passé. Vu l’état actuel du manque du renouveau de l’Italie, c’est mort qu’il revienne jouer en Italie. Surtout qu’il a signé au Qatar ou je ne sais pas où. Pour moi c’est la retraite, c’est fin de carrière, c’est fini. Il n’y a plus que l’argent qui compte, déjà qu’il n’y avait déjà que l’argent qui comptait. Le bonhomme avait une hygiène de vie de merde, alors imagine son hygiène de vie maintenant qu’il joue au Qatar. Il y a plein de milieux de terrain beaucoup plus intéressants et en forme à appeler en Nazionale. Il a eu sa chance, il a gagné son Euro mais c’est fini comme Jorginho. Il doit plus mettre un pied en équipe nationale !», confie Massimiliano, supporter napolitain, à Foot Mercato.

Alors que les équipes jeunes continuent de carburer, à l’image de cette finale de Coupe du Monde U20 et cette victoire récente à l’Euro U19 l’été dernier, de nombreuses pépites au poste de milieu arrivent en courant et devraient rapidement s’ajouter à la concurrence, telles que Giovanni Fabbian, Fabio Miretti, Tommaso Baldanzi, Cesare Casadei, Cristian Volpato, Matteo Prati, Cher Ndour, Nicolò Fagioli, ou encore Edoardo Bove : «hors de question. Il faudrait que l’Italie commence à comprendre ses problèmes et avance vers une reconstruction saine. Même si Verratti a connu de bons passages en sélection, il faut refonder la Nazionale avec Spalletti pour se qualifier à l’Euro et retrouver la Coupe du Monde. Surtout que le poste de milieux est assez fourni malgré les problèmes de l’Italie. Barella, Frattesi, Tonali, Locatelli… Le poste est assez garni de talents donc la Nazionale peut se passer de Verratti qui n’a plus le niveau», a expliqué Giampiero, originaire de Calabre et tifoso de l’AC Milan.

Cependant, il est important de préciser que l’expérience de Marco Verratti, doublée de ses qualités techniques, ne sont pas rejetées par toute la Botte italienne. En effet, certains tifosi ne seraient pas opposés à revoir l’ancien Parisien en sélection malgré son départ pour le Qatar. Surtout avec les nombreuses déceptions sportives qu’ont connu les Azzurri ces dernières années. Se passer d’un joueur comme Verratti peut susciter des doutes chez les supporters qui ont soif de grosses compétitions : «j’aimerais le revoir en Nazionale. Il n’a que 31 ans encore et malgré son hygiène de vie depuis le début de sa carrière douteuse il a une technique qui, selon moi, peu de milieu ont, et avec un profil bien à lui. Quand je vois le milieu de terrain de la Nazionale avec tous ces jeunes talents comme Frattesi, son expérience est primordiale mais je comprends qu’il ne soit pas sélectionné par son choix d’être allé au Qatar. Mais bon quand je vois Cristante sélectionné je me dis qu’il devrait y être à sa place», a néanmoins voulu tempérer Gabriele, fidèle supporter de la Juventus.

Une opinion également partagée par Michele, qui s’occupe du compte Team Serie A FR : «en Nazionale, j’estime qu’il pouvait avoir encore un rôle important dans ce milieu de terrain. Pour l’instant Spalletti ne l’a pas convoqué mais j’espère le voir à 2024 pour peut-être sa dernière compétition avec le maillot de l’Italie. J’ai été assez déçu de son départ vers la ligue qatarie pour plusieurs raisons, notamment son âge. J’avais espoir qu’il puisse finir sa carrière en Serie A même si je sais qu’en termes de salaire cela aurait été très difficile». Pour le moment, l’ancien joueur de Pescara n’a disputé que six petites rencontres avec l’équipe d’Al-Arabi, actuellement 8ème de la Qatar Pro League. Et son départ chez la Fareeg Al Ahlam interroge beaucoup des tifosi italiens qui gardent un sentiment de carrière inachevée, de potentiel inexploité, de fin de carrière précipitée…

Un départ au Qatar mal digéré

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors de l’été 2012, Marco Verratti n’a jamais réellement été accepté par l’intégralité de l’Italie. Sa décision de quitter la Serie B pour la Ligue 1, sans jamais jouer dans l’élite italienne, est encore aujourd’hui difficilement acceptée de l’autre côté du Mont Blanc. Entre ses blessures parfois à répétition et son hygiène de vie questionnée, le natif des Abruzzes a rarement fait l’unanimité auprès des tifosi. Son départ au Qatar n’arrange pas les choses : «sa carrière est un gâchis pour moi. Je peux comprendre qu’il soit allé à Paris à l’époque mais pourquoi s’y être installé pendant tant de temps ? Sûrement parce que c’est un joueur qui selon moi n’a jamais eu la mentalité d’un vrai champion tel que Ronaldo. Il n’a pas gagné assez de titres selon moi et il avait le talent pour jouer dans une vraie équipe top européenne», a ajouté Gabriele qui insiste sur son éternel envie de voir Verratti chez les Bianconeri.

Si l’ancien numéro 6 du PSG a souvent été mentionné dans des rumeurs vers la Juventus, il a également connu un départ avorté vers le FC Barcelone en 2017. Ses choix de carrière ont souvent été remis de question avec notamment ses prolongations juteuses à Paris et son refus de quitter les travées du Parc des Princes pour des clubs plus en place en Ligue des Champions : «Vous ne pouvez pas partir dans un club qatari et prétendre vouloir porter le maillot historique de l’Italie pour jouer un Euro ou une Coupe du Monde. Sans te frotter au haut niveau européen, tu ne peux pas revenir en sélection. Sa carrière restera un éternel gâchis. Il était annoncé comme une future légende du football italien comme le sont aujourd’hui Pirlo, Gattuso, De Rossi et Rivera, finalement c’est juste un autre joyau italien qui n’aura jamais réussi à atteindre le niveau de son talent. Peu de joueurs italiens ont eu un potentiel aussi élevé en début de carrière», a affirmé Giampiero.

Présent en sélection nationale depuis l’Euro 2013, Marco Verratti a souvent été considéré comme le visage d’une génération italienne habituée aux échecs et aux drames. Sa formidable épopée en 2021 dans la victoire a néanmoins sauvé les honneurs, permettant à son pays de retrouver les sommets européens. Mais le traumatisme contre la Macédoine du Nord, quatre ans après le drame face à la Suède, a laissé des traces dans l’esprit des Italiens : «moi Verratti, j’ai le même sentiment qu’avec Balotelli, c’est-à-dire un joueur qui n’a pas eu la carrière qu’il mériterait au vu du talent. La seule chose qui lui en a empêché, c’est son mental. Le fait qu’il ne soit pas allé en Serie A, on ne sait pas vraiment pourquoi, tout le monde le voulait. Je pense qu’il avait sa zone de confort au PSG et je pense qu’il s’est contenté de ça, d’avoir un super salaire. Mais sportivement, on sait très bien, ce n’est pas quelqu’un qui s’entraînait assidûment, il fume, il boit. Au bout d’un moment ça se paye», a analysé Massimiliano. L’avenir nous dira si Marco Verratti reportera le mythique maillot bleu de l’Italie mais à ce jour, Luciano Spalletti semble compter sur d’autres cadres et commencent même à appeler de nouveaux éléments dans l’axe comme Andrea Colpani de Monza.