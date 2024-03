LdC : Aurélien Tchouameni ne craint pas Manchester City

Le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions n’a pas été clément pour le Real Madrid. Le vainqueur de l’édition 2022 affrontera celui qui l’a éliminé de la compétition l’an passé, et vainqueur de l’édition 2023 : Manchester City. Certains observateurs y voient une finale avant l’heure.

«On est le real Madrid, on n’a peur de personne, prévient d’emblée Aurélien Tchouameni en conférence de presse avec l’équipe de France. Paul (Pogba) a dit : "pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs." On aura à cœur d’être revanchard et on espère être là en juin pour soulever ce trophée. »