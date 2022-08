AS Monaco : Caio Henrique prolonge sur le Rocher !

Caio Henrique rempile ! L'AS Monaco a en effet annoncé avoir trouvé un accord avec son latéral quant à la prolongation du contrat de ce dernier. Initialement lié au club monégasque jusqu'en 2025, le Brésilien s'est engagé en Principauté pour deux saisons supplémentaires.

« Prolonger à l’AS Monaco et poursuivre mon parcours au sein du Club est une grande joie pour moi. Depuis mon arrivée, j’ai eu la possibilité de m’exprimer et de développer mes qualités. Je suis heureux de pouvoir continuer à le faire et de m’inscrire dans la durée avec l’AS Monaco, au sein de ce groupe magnifique, et dans un club plein d’ambitions » a-t-il déclaré.