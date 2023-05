L’OL veut blinder Castello Lukeba

La suite après cette publicité

Considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs à son poste en Ligue 1, Castello Lukeba a forcément la cote sur le marché. L’OL, en pleine mutation depuis l’éviction de Jean-Michel Aulas à sa tête et les grands chambardements annoncés par John Textor, ne veut pas se séparer de ses cadres. Néanmoins, le club rhodanien reste à l’écoute d’offres concernant certains de ses joueurs dont la valeur marchande pourrait leur permettre de réaliser une belle affaire financière, surtout depuis que le club a besoin d’argent pour répondre aux exigences de la DNCG.

Dans ces joueurs attractifs, on retrouve logiquement Castello Lukeba. Néanmoins, selon nos informations, le board lyonnais aimerait le voir rester et a soumis une offre de prolongation à son jeune défenseur de 20 ans. Auteur de 34 matches cette saison toutes compétitions confondues, le joueur formé au club est inamovible aux yeux des dirigeants rhodaniens et représente l’avenir des septuples champions de France et selon les dires de certains, de l’équipe de France.

L’OL a proposé une offre de prolongation

De plus, la possibilité de voir Castello Lukeba incarner la future génération de l’OL et marcher sur les pas de cadres actuels comme Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso est une opportunité alléchante pour les dirigeants lyonnais. Une nouvelle cuvée qui souhaite d’ailleurs porter l’actuel septième de Ligue 1 au devant de la scène dans les prochaines années comme nous vous l’annoncions dernièrement. Adulé par le public, prolonger le natif de Lyon serait un vrai tour de force de la part de ces derniers.

En fin de contrat en juin 2025, l’international Espoirs (6 sélections) pourrait également voir sa cote grimper encore plus avec une prolongation. Son avenir pourrait également être conditionné à une qualification en Europa League Conférence l’été prochain. Pour rappel, les Gones sont actuellement septièmes de Ligue 1 et ne comptent que 3 unités de retard sur Lille, cinquième. Sans billet européen, il sera plus compliqué d’attirer des joueurs de haut niveau entre Rhône et Saône lors du mercato estival et le cas échéant de conserver leur roc défensif…