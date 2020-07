PL : Chelsea chute face à West Ham malgré un doublé de Willian

Chelsea comptait bien profiter de la défaite de Leicester (1-2 contre Everton) pour monter sur le podium de Premier League à la fin de cette 32e journée. Opposés à West Ham, modeste 17e au classement, ce mercredi, les Blues et Willian réussissaient à ouvrir le score en fin de première période (42e) après s’être fait peur en encaissant un but finalement refusé. Les Hammers ne tardaient pas à réagir en égalisant sur corner dans le temps additionnel grâce à Soucek (45e+2).

La suite après cette publicité

À peine cinq minutes après la reprise, Antonio, seul aux six mètres, donnait l’avantage à West Ham et faisait douter l’équipe de Frank Lampard (51e). Chelsea poussait et finissait par faire craquer la défense des Hammers avec un joli coup-franc de Willian, auteur d'un doublé (72e). Une égalisation qui ne donnait pas des ailes aux Blues pour aller chercher la victoire. Pire encore, Yarmolenko donnait même la victoire aux locaux à la 89e minute. Avec cette contre-performance contre un mal-classé (2-3), les visiteurs ne réussissent pas à profiter du faux-pas de Leicester et restent à la quatrième place, à un point du podium. West Ham, de son côté, grimpe au 16e rang.

Le classement de Premier League