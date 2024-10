Espagne : Álvaro Morata révèle les raisons de son retour

Absent du rassemblement de septembre, Álvaro Morata semblait avoir fait ses adieux à la Roja. Celui qui pensait que l’Euro 2024 serait sa dernière compétition internationale avec l’Espagne aurait pu sortir par la grande porte en tant que capitaine d’une Espagne tout juste titrée championne d’Europe. Cependant, le buteur de l’AC Milan est de retour dans le groupe espagnol pour cette trêve d’octobre.

Alors qu’il semblait avoir fait un trait sur sa carrière internationale, Morata ne se ferme désormais aucune porte, en particulier celle qui donne sur la prochaine Coupe du monde. « Dans ma tête, c’était mon dernier tournoi avec l’équipe nationale. Mais mes coéquipiers et le coach m’ont demandé de continuer et me voilà. Quand tu te sens important, tu es heureux, et je suis heureux », a révélé le joueur formé au Real Madrid en conférence de presse. Álvaro Morata et la Roja, c’est reparti pour un tour.