Lille - Real Madrid : Bruno Genesio est très déçu pour Ethan Mbappé

Le duel des frères Mbappé n’aura pas lieu mercredi soir (21 heures). Si la présence de Kylian Mbappé (25 ans) était incertaine en raison d’une blessure au biceps fémoral, l’attaquant du Real Madrid figure bien dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le déplacement face au LOSC. En revanche, Ethan Mbappé (17 ans) a été touché samedi, alors qu’il revenait tout juste de blessure, et ne sera pas présent sur la feuille de match pour le grand match face au Real Madrid. Bruno Genesio a fait évidemment part de sa déception pour son joueur.

«De la déception, évidemment. C’est un très jeune joueur. C’était pour lui un match particulier. Je ne pense pas qu’il y a beaucoup de frères qui se soient affrontés en Champions League. Je ne l’ai pas revu depuis sa blessure et je n’ai pas envie de lui parler tout de suite car je sais dans quel état il peut être. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter. Je le verrai après le match, car je sais que ça va être émotionnllement très dur pour lui et sa famille. Mais c’est un jeune joueur qui progresse et qui aura, j’en suis persuadé, d’autres occasions de revivre ce genre d’occasions», a-t-il assuré en conférence de presse.

