Un dirigeant du FC Barcelone démissionne et cartonne Joan Laporta sur l'affaire Messi !

Même si la responsabilité de l'ancien président Josep Maria Bartomeu dans l'échec du cas Messi est plus ou moins reconnue de façon unanime, Joan Laporta reçoit lui aussi quelques critiques. Certains estiment qu'il aurait pu faire plus ou mieux pour retenir l'Argentin, tout comme sa relation proche avec Florentino Pérez dans le cadre de la Super League ne plaît pas à tout le monde. Et les derniers évènements vont donner raison à ceux qui le critiquent...

Jaume Llopis, qui faisait partie de la commission de l'Espai Barça, a démissionné de son poste après l'affaire Messi. Mais surtout, il a chargé contre la direction dans l'émission Qué T’hi Jugues de la Cadena SER.« Je démissionne pour avoir la liberté de dire ce que pensent tant de Barcelonais et exiger de la transparence qui n'a pas existé. Leo l'a dit : "tout n'a pas été fait" », a lancé l'homme d'affaires.

Laporta en prend pour son grade

« Les choses ont été mal faites. On a senti la froideur du joueur avec le président. La vérité n'a pas été dite, on veut savoir ce que Laporta fait avec Florentino Pérez. La Super League est un grand projet, mais il est incertain. Je ne sais pas ce qui est recherché avec cette relation cordiale avec le président du Real Madrid », a ajouté Llopis, qui estime que le grand public ne sait rien de ce qui s'est passé en coulisses et que le boss merengue, forçant Laporta à rejeter le deal CVC, pourrait avoir eu son rôle à jouer dans le départ de Messi.

« On ne peut pas comprendre comment, pendant que les Barcelonais pleuraient le départ de Leo, Laporta allait manger un plat de fruits de mer avec le président du Real Madrid (Pérez, Laporta et Agnelli ont mangé ensemble samedi, NDLR). Il faut faire attention à l'image. [...] Il n'y a pas eu la volonté réelle de négocier la continuité de Messi. Laporta ne m'a pas répondu, son frère l'a fait en m'insultant via un message vocal qu'il a supprimé », a-t-il conclu. Bonne ambiance à Barcelone...