Le maire de Bordeaux fracasse Gérard Lopez

Dans les faits, Gérard Lopez aura mené les Girondins de Bordeaux de la Ligue 1 à la N2, mais lui, répète avoir évité la liquidation du club il y a trois ans. Un argument qui ne passe plus vraiment auprès de la sphère bordelaise, à l’image de Bixente Lizarazu ou encore du maire de Bordeaux, Pierre Hurmic. Ces dernières heures, l’homme politique en a remis une couche sur la gestion chaotique du club au micro de TV7.

«Il faut imaginer l’après-Lopez, ça me parait évident. Au-delà de sa personne, c’est le modèle économique qu’il faut changer. On est devenu, hélas, un petit club. Mais il faut expérimenter d’autres formes de gouvernance, plus coopérative et associant davantage les locaux, appelle le représentant LE. Mais ce modèle économique qui dépend d’un investisseur et de sa médiocre gestion puisque c’est le cas, ça ne peut pas continuer. Ce n’est pas qu’un produit de spéculation. Un club de foot cela fait partie d’un patrimoine d’une ville, nous y sommes très attachés, c’est ce que n’a pas compris Gérard Lopez. Que les Girondins reviennent au Stade Matmut Atlantique, c’est une bonne chose, car jouer à Sainte-Germaine n’était pas durable.»