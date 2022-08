Le vestiaire de Manchester United ne veut plus de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Depuis plus d'un mois maintenant, l'avenir de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d'encre. En effet, au début du mois de juillet, le Times a annoncé que la star portugaise souhaitait quitter Manchester United, un an seulement après son retour par la grande porte. L'absence de Ligue des Champions, un mercato peu attrayant et une possible baisse de son salaire avec une participation en C3 seraient les principales raisons qui motivent le joueur à s'en aller selon la presse anglaise. Mais c'est surtout la volonté d'évoluer en Champions League, une compétition où il a souvent brillé, qui le pousserait à partir.

Le clan CR7 pousse pour partir

Absent de la reprise officiellement pour des raisons familiales, CR7 a manqué la tournée en Thaïlande. De retour avec les pensionnaires d'Old Trafford, il a ensuite fait parler de lui en quittant le stade avant la fin de la rencontre amicale face au Rayo Vallecano. Ce qui n'a pas du tout été du goût d'Erik ten Hag. «C'est inacceptable. Pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin». Le Néerlandais, qui ne s'attendait pas à devoir gérer un tel dossier cet été, compte toujours sur l'attaquant de 37 ans.

Sur le banc face à Brighton, il est entré en jeu à la 53ème minute, mais il n'a pas pu éviter la défaite de MU (2-1) lors de la première journée de Premier League. Présent physiquement à Manchester, le joueur a la tête ailleurs et espère toujours s'en aller d'ici la fin du mercato. Il pensait d'ailleurs avoir que son club l'autoriserait à partir cet été suite à l'absence de Ligue des Champions. Mais il a vite déchanté quand MU a indiqué ne pas vouloir le vendre. Son agent Jorge Mendes a même supplié le directeur général, Richard Arnold, de fixer un prix pour son poulain car il a un club prêt à le recruter selon The Sun.

Le vestiaire en a ras-le-bol

Mais les Red Devils, qui ne veulent pas entendre parler d'un départ, restent fermes. Ce qui agace CR7, pourtant prêt à baisser son salaire pour rejoindre un autre club. Un feuilleton qui est parti pour durer encore plusieurs semaines. Ce qui n'arrange pas le vestiaire de Manchester United. Le 21 juillet, le Manchester Evening News avait indiqué que certains éléments ne voyaient pas son départ d'un mauvais oeil puisque l'équipe serait plus équilibrée et les joueurs plus libérés. Ce mercredi, The Sun assure que le vestiaire mancunien réclame le départ de la star lusitanienne.

Une bonne partie,, voire presque l'intégralité de l'effectif n'en peut plus du feuilleton CR7. Une saga qui pollue le début de saison et met une mauvaise ambiance dans le club. Les joueurs sont agacés par l'attitude et les gamineries du Portugais. Ils préfèrent qu'il parte plutôt que le bras de fer entre les deux parties continue. Contactée par le média anglais, une source interne du club a déclaré : «cela commence vraiment à agacer beaucoup de joueurs maintenant. Il a ses alliés mais beaucoup en ont marre de la façon dont il s'y prend». Ambiance.