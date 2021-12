AC Milan-Naples : les compositions d'équipes

La 18e journée de Serie A est l'occasion d'un choc entre l'AC Milan (2e) et le Napoli (4e), à San Siro (à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Une semaine après avoir concédé le nul à Udine, les Rossoneri doivent s'imposer pour revenir à une longueur de leur voisin et rival de l'Inter. En face, rien ne va plus au Napoli. Les Partenopei, qui conservent tout de même 5 points d'avance sur la Roma (5e), restent sur deux défaites à domicile.

Pour ce match, Stefano Pioli s'appuie sur un 4-2-3-1. Maignan est au but. Alors que Théo Hernandez est malade et forfait, Fodé Ballo-Touré le remplace sur la gauche de la défense. Double-pivot Tonali-Kessié et trio Messias, Dias, Krunic en soutien d'Ibrahimovic. En face, Luciano Spalletti opte pour le même schéma. Privé de Koulibaly, Rui, Insigne et Osimhen, il titularise Kevin Malcuit sur la droite de la défense. Demme et Anguissa sont devant la défense. Lozano, Zielinski et Elmas sont en soutien de Petagna.

Les compositions d'équipes :

AC Milan : Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré - Tonali, Kessié - Messias, Brahim Dias, Krunic - Ibrahimovic

Napoli : Ospina - Malcuit, Rrahmani, Jesus, Di Lorenzo - Demme, Anguissa - Lozano, Zielinski, Elmas - Petagna