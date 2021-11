Newcastle a une alternative à Unai Emery

La suite après cette publicité

Depuis l'éviction de Steve Bruce, Newcastle cherche un nouvel entraîneur principal. L'heureux élu devra incarner le nouveau projet des Magpies, avec pour principale mission de redresser la barre et de maintenir le club du Tyneside en Premier League. Car il ne faut pas l'oublier, les pensionnaires de St James' Park n'ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début de l'année.

Ces derniers jours, de nombreux noms ont circulé, comme Erik ten Hag (Ajax) et Steven Gerrard (Rangers). Dernièrement, la piste la plus chaude semble mener à Unai Emery (Villarreal), l'ancien coach du PSG ou encore d'Arsenal. Mais selon les informations de The Athletic, Eddie Howe est une alternative à laquelle réfléchissent les nouveaux dirigeants de Newcastle. Le technicien anglais de 43 ans est libre depuis son départ de Bournemouth le 1er août 2020.