Inter Milan : les premiers mots de Yann Sommer

C’est désormais officiel, Yann Sommer est le nouveau gardien n°1 de l’Inter Milan. André Onana parti pour environ 50 M€ à Manchester United, les Nerazzurri devaient absolument remplacer le Camerounais, auteur d’une excellente saison l’an passé. Le portier suisse a donc été choisi, malgré une forte concurrence avec Anatoliy Trubin, Hugo Lloris voire Yassine Bounou. Fraîchement débarqué en Italie, Yann Sommer a livré ses premiers mots sous sa nouvelle tunique. «L’Inter est un club immense au niveau national et international, un club avec une grande tradition. Jouer pour une équipe aussi importante est un nouveau défi pour moi et pour ma carrière. J’ai hâte de jouer à San Siro, de profiter des gens, de l’ambiance et de Milan. Je suis heureux de être ici», décrit-il.

L’ex-gardien de but du Bayern ajoute : «Je n’ai pas beaucoup d’attentes. Je veux simplement jouer, me mesurer aux autres joueurs, aux autres attaquants et jouer pour l’Inter. Naturellement avec l’espoir de gagner quelque chose. Tout sera nouveau et j’ai hâte de commencer. Mon point fort ? Je suis un gardien très explosif, j’essaie d’être courageux et d’aider l’équipe, même en jouant avec mes pieds. Je pense que ce dernier est l’une de mes meilleures qualités. Inzaghi aime construire par derrière, je l’ai remarqué au fil des ans, et c’est aussi mon style. J’aime être une option pour l’équipe, j’aime jouer contre des adversaires qui mettre la pression sur moi. J’essaie de donner confiance, de me sentir calme.» À 34 ans, Yann Sommer ne représente peut-être pas l’avenir de l’Inter Milan, mais il rendra sans aucun doute de très bons services à court terme. Reste à savoir s’il parviendra à faire oublier André Onana.