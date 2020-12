Le monde du foot scandalisé par l'incident raciste lors de PSG-Istanbul BB

Une honte. Voilà le mot qui revient en boucle au sein du monde du football pour désigner les faits graves qui se sont déroulés hier au Parc des Princes, lors de la rencontre PSG-Istanbul BB. Le quatrième arbitre, Sebastian Colţescu, a clairement été entendu, par les caméras et micros du monde entier, en train de désigner Pierre Webo, adjoint au sein du club turc, par sa couleur de peau lors d'une altercation en début de match. Un incident qui a entrainé l'interruption de la rencontre qui se jouera aujourd'hui, à 18h55. Après cela, c'est tout le monde du football qui s'est mobilisé sur les réseaux sociaux afin de dénoncer ce fait et apporter tout son soutien à Webo. Voici un florilège de réactions de joueurs et joueuses, encore en activité ou à la retraite, sur Twitter.

