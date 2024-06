France - Belgique : Eduardo Camavinga se réjouit de l’absence de Thibaut Courtois

Depuis quelques années, c’est devenu l’une des grandes rivalités sur la scène mondiale. Depuis leur demi-finale de Coupe du monde 2018, France et Belgique nourrissent un antagonisme puissant. Et alors que leurs chemins s’étaient croisés à nouveau en demi-finale de la Ligue des Nations 2021, que la France avait encore remporté à l’issue d’un dénouement rocambolesque, les deux voisins vont encore se donner rendez-vous ce lundi en huitièmes de finale de l’Euro 2024. Une rencontre qui est forcément très attendue des deux côtés.

La suite après cette publicité

Et alors que les Diables Rouges ont fait monter la température à travers une vidéo assez gênante, les Bleus avancent avec plus de prudence et à travers plusieurs sorties mesurées. Présent en conférence de presse ce samedi, Eduardo Camavinga n’a pas dérogé à la ligne de conduite de ses camarades. Néanmoins, interrogé sur l’absence de Thibaut Courtois, son coéquipier en club, le milieu du Real Madrid n’a pas caché sa joie : «je suis content qu’ils se soient embrouillés avec le sélectionneur. Enfin, je ne sais pas (rires). Il s’est passé quoi ? Tu m’expliqueras après (à un journaliste belge). Je suis content qu’il ne soit pas là, c’est un grand gardien, il arrête tout.»