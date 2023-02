Liga : Getafe s’impose au forceps face à Valence

Dernière affiche de la 22ème journée de Liga, Getafe recevait Valence pour un duel de bas de tableau entre deux équipes en grande difficulté cette saison. Les deux formations se montraient plus solides défensivement qu’intéressantes offensivement. La première période était d’ailleurs assez pauvre en occasion.

Au retour des vestiaires, les deux entraineurs procédaient à plusieurs changements pour faire la différence mais les défenses prenaient encore et toujours le meilleur sur les attaques de chaque équipe. Il fallait attendre les derniers instants de la rencontre pour voir Getafe ouvrir le score grâce au 5ème but en Liga de Borja Mayoral (82e, 1-0). Au classement, Getafe fait une très belle opération et gagne 3 places pour atterrir au 16ème rang du championnat espagnol tandis que Valence continue de sombrer et se trouve désormais en 19ème position.

