BL : Fribourg s'offre une pluie de buts contre le Hertha Berlin pour finir l'année

Les supporters de Fribourg vont pouvoir avoir le sourire lors des fêtes puisque leur club termine bien l'année 2020. Après un début de saison assez moyen, la formation de Christian Streich restait sur des victoires contre l'Arminia Bielefeld (2-0) et Schalke 04 (2-0) qui lui ont permis de s'éloigner de la zone rouge. Et face au Hertha Berlin, les Breisgau-Brasilianer ont enchaîné avec brio.

La suite après cette publicité

Rapidement en tête dans ce match grâce à Vincenzo Grifo (7e), Fribourg s'est montré entreprenant. Et si Dodi Lukebakio a égalisé au retour des vestiaires (52e), Emir Demirovic a redonné l'avantage aux siens en les empêchant de douter (59e). Manuel Gulde a ensuite donné plus d'ampleur au résultat (67e) et Nils Petersen a inscrit un penalty lors de la dernière seconde de jeu (90e +4). Fribourg s'impose 4-1 et se replace à la 10e place. Le Hertha Berlin est de son côté 14e à trois points seulement de l'Arminia Bielefeld qui est barragiste.

Le classement de la Bundesliga