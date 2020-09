Eduardo Camavinga revient sur son choix de rester au Stade Rennais

Eduardo Camavinga (17 ans) a décidé de rester au Stade Rennais cette saison pour découvrir la Ligue des Champions avec son club formateur. Dans Téléfoot ce dimanche matin, il a expliqué ce choix alors que des clubs comme le Real Madrid ou encore le PSG sont sur ses traces.

«C’est sur quand un grand club se manifeste, ça fait plaisir mais je ne me prends pas top la tête avec ça. Si Kylian me parle du PSG ? Non, on parle de tout (rires). Rester à Rennes, c’est un choix que j’ai pris avec ma famille et on est heureux de ça aujourd’hui. » Le jeune milieu de terrain savoure le moment présent, avec notamment une première sélection en équipe de France.