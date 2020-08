Stade Rennais : Eduardo Camavinga a pris sa décision pour son avenir

L'annonce n'a pas de quoi surprendre. À quelques heures de la reprise de la Ligue 1, cinq mois et demi après son interruption en mars dernier, Eduardo Camavinga a accordé un entretien au tout nouveau diffuseur du championnat, la chaîne Téléfoot. Discret depuis un moment, le milieu de terrain en a profité pour affirmer qu'il serait toujours un joueur du Stade Rennais la saison prochaine (où il est sous contrat jusqu'en 2022), lui qui est courtisé par les plus grands clubs d'Europe.

«C’est le football. Il y a des rumeurs. Il y a des choses vraies et des choses fausses. Il ne faut pas trop y faire attention. Je suis Rennais. J’ai encore deux années de contrat et je suis heureux aujourd’hui. Je serai Rennais cette saison », a calmement expliqué le joueur de 17 ans face aux caméras. Il va donc découvrir la Ligue des Champions sous le maillot de son club formateur à partir du mois de septembre, si l'état des lieux sanitaire le permet évidemment.

C'est donc la fin d'un long feuilleton, lui qui est dans le viseur des plus grands depuis un an et son explosion au plus haut niveau. Grâce à ses performances lors de ses 25 matches de Ligue 1 (1 but et 2 passes décisives), le métronome breton a tapé dans l’œil du PSG, du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Le Stade Rennais, par l'intermédiaire d'Olivier Létang, à l'époque avait déjà prévenu que la pépite ne partirait pas cet été, alors que les rumeurs d'un transfert à environ 100 M€ commençaient à naître. Florian Maurice n'a pas dévié de ce chemin.