Stade Rennais : bonne nouvelle dans le dossier Eduardo Camavinga

36 apparitions toutes compétitions confondues, dont 25 en Ligue 1. Le tout à 17 ans pour sa première vraie saison avec les professionnels. En 2019-2020, Eduardo Camavinga, qui a gagné la confiance de son entraîneur Julien Stéphan, a fait forte impression avec le Stade Rennais. Au point d'attirer le regard des plus grosses écuries européennes, comme le Real Madrid, le Bayern Munich et même le Paris Saint-Germain comme nous vous le révélions le 12 juin dernier.

Mais pour leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2022, les dirigeants bretons ont été clair : ils souhaitent le garder encore au moins une saison. Souvent interrogé sur le sujet, le président Nicolas Holveck a plusieurs fois fait le point : « très sincèrement, il n’y a aucune approche du Bayern. Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs. »

Une saison de plus à Rennes avant un départ ?

Même si le joueur semble intransférable cet été, certains clubs rêvent toujours de lui, notamment le Real Madrid qui est le plus chaud sur ce dossier. Mais avec la crise financière liée au Covid-19, le mercato estival 2020 va forcément être chamboulé, et les formations ne pourront pas faire de folies. Et ça concerne aussi la Casa Blanca. Ce samedi, Marca en dit un peu plus sur l'intérêt merengue pour l'international français (1 sélection). La publication espagnole affirme que le champion d'Espagne ne bougera pas cet été, l'objectif étant de retrouver une stabilité au niveau des finances.

Pour la saison à venir, le Real Madrid pourrait ainsi s'appuyer sur la même équipe qui a remporté la Liga cette saison, avec en plus les joueurs de retour de prêt. Et pour Eduardo Camavinga, le Real Madrid attendra l'été prochain comme l'explique le quotidien. Le principal concerné, lui, serait aussi prêt à jouer une saison de plus au SRFC avant de prendre la poudre d'escampette. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui va jouer la Ligue des Champions dans quelques semaines grâce à sa troisième place en Ligue 1 cette saison. Et qui pourra donc compter sur son milieu très prometteur.