Dortmund : un cadre du milieu de terrain sur le départ

Vice-capitaine du Borussia Dortmund, Julian Brandt n’est plus que l’ombre du jeune crack qui avait ébloui l’Allemagne à ses débuts. Avec seulement 3 buts et 5 passes décisives en Bundesliga cette saison, le milieu offensif allemand est le symbole de la crise dans laquelle s’est engluée le club depuis plusieurs mois. Sous contrat jusqu’en 2026, l’heure n’est pas à une éventuelle prolongation, mais plus probablement à un départ dès cet été.

La suite après cette publicité

Selon Sky Germany, le numéro 10 du Borussia Dortmund explorerait déjà les options pour un éventuel transfert. Ces dernières semaines, lui et son père Jürgen auraient contacté des consultants pour étudier le marché. Déjà sur le départ l’été dernier, il n’avait pas pu trouver de porte de sortie, et avait été convaincu par le discours de Nuri Şahin, intronisé comme entraîneur. Bis repetita cet été, ou l’heure du départ a sonné ?