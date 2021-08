La présentation de Lionel Messi au PSG fait le tour de l'Europe, la masterclass de Bruno Fernandes fait chavirer l'Angleterre

La suite après cette publicité

L'Europe n'a d'yeux que pour Messi et le PSG

On commence cette revue de presse en France avec la Une de L'Équipe qui revient sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (4-2), hier soir, à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1. Et on retrouve Kylian Mbappé sur la couverture du quotidien sportif. Après avoir été sifflé en début de rencontre, par ses propres supporters, l'attaquant a répondu de la meilleure des manières en réalisant un match plein. C'est «la réponse de Mbappé», écrit L'Équipe. L'essentiel est là, et c'est une deuxième victoire pour le PSG cette saison malgré une belle réaction des Strasbourgeois en seconde période. Pour L'Alsace, «le Racing s'est accroché hier soir à Paris», mais ce ne fût pas suffisant. L'autre événement de la soirée hier au Parc des Princes, c'était la présentation des nouvelles recrues arrivées cet été au PSG. Et le plus attendu, c'était sans aucun doute Lionel Messi ! Comme le résume Le Parisien : «Messi fêté, Paris libéré.» Cette présentation en grande pompe de l'Argentin, six fois Ballon d'Or, fait évidemment le tour d'Europe ce matin et personne n'y échappe ! C'est le cas en Angleterre où le Daily Star a vu «la joie du PSG de Messi.» Marca y revient également en évoquant l'autre légende, Sergio Ramos. Pour Mundo Deportivo, «Paris vibre avec Léo», alors que pour Sport, «Messi est le nouveau roi du Parc des Princes.» Enfin, en Italie, le Quotidiano Sportivo remarque que «Messi a eu le droit à une grande célébration et à un but de Mauro Icardi.» Le PSG avait mis les petits plats dans les grands pour sa star et ça ne passe pas inaperçu.

Bruno Fernandes rend fou l'Angleterre

En Angleterre, il y en a un qui a régalé Manchester United, hier après-midi. Les Red Devils affrontaient Leeds United (5-1) pour l'ouverture de la Premier League et l'on a pu assister à une véritable masterclass de Bruno Fernandes, auteur d'un triplé. Comme le résume parfaitement le Daily Mirror, c'était «Saint Bruno», hier à Old Trafford. «Un triplé de Fernandes et United est en pleine forme, Solskjaer parle d'un "premier jour parfait".» Le Daily Star fait dans le jeu de mots et estime que la performance du Portugais était «brutale.» De son côté, le Daily Telegraph juge que c'était «un début en fanfare, United commence la saison en beauté.» Enfin, l'Express estime que Fernandes a mis United en «ébullition» avec son triplé ! Bref, tout le monde s'incline devant la prestation de haute volée du milieu offensif. Car l'autre grand monsieur de la rencontre, c'est Paul Pogba, auteur de quatre passes décisives dans la rencontre. Le Français a réalisé un match plein et comme le reprend le Daily Mail, Ole Gunnar Solskjaer espère que «les fans pourront aider à garder Pogba», lui dont l'avenir est toujours aussi flou.

Dybala régale la Juve, Giroud déjà indispensable à Milan et Džeko plante avec l'Inter

En Italie, la Serie A n'a pas encore repris mais la Juventus de Max Allegri a déjà envoyé un message fort ! La Vieille Dame s'est imposée (3 buts à 1) contre l'Atalanta ! Et Paulo Dybala a réussi une super prestation qui ne laisse personne indifférent de l'autre côté des Alpes. L'Argentin fait la couverture de Tuttosport ce matin qui a vu «les éclairs de la Joya pour cette Juve». «Le splendide début de Dybala buteur en attendant de signer le nouveau contrat. Une grande Atalanta piégée se rend à la suite de la torpille de Bernardeschi», écrit le quotidien turinois. Pour La Gazzetta dello Sport, c'est «tout de suite une Joya pour Max.» L'AC Milan jouait aussi hier soir et Olivier Giroud continue son adaptation express. Le Français a marqué un doublé face au Panathinaikos et pour le Corriere dello Sport, «ce Milan doit s'accrocher à Giroud, qui sera précieux cette saison.» Enfin, le Quotidiano Sportivo revient sur le recrutement d'Edin Džeko à l'Inter ! L'attaquant a quitté la Roma et a déjà fait ses premiers pas avec sa nouvelle équipe. Il n'a pas mis longtemps à s'illustrer puisqu'il a déjà marqué en amical contre le Dynamo Kiev (3-0). C'est ce qui s'appelle réussir ses débuts.