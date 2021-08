PSG-Strasbourg : les notes du match

Le PSG s'est fait peur. Pour sa grande première de la saison au Parc des Princes, le PSG présentait Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma avant le coup d'envoi contre Strasbourg dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Et pour le retour de leurs supporters, les Parisiens, encore privés de Neymar et Di Maria, sont entrés parfaitement dans le match. Sur leur première occasion, les hommes de Pochettino ont pris l'avantage. Bien servi par Diallo, Icardi ouvrait le score de la tête face à un Sels ne pouvant rien faire (1-0, 3e).

Face à la lourde intensité mise d'entrée par Paris, le RCSA peinait à faire le jeu et garder la possession de balle plus d'une minute. Et malgré la bonne défense des Alsaciens, le PSG est parvenu à faire le break sur un but contre son camp malheureux d'Ajorque. Après une belle entrée de Mbappé dans la surface, l'international français tentait sa chance depuis la gauche de la surface et voyait son tir être directement dévié dans les filets de Sels par l'attaquant strasbourgeois (2-0, 26e). Avant que Draxler, bien servi par Mbappé, n'inscrive un troisième but parisien (3-0, 27e).

Kylian Mbappé déjà au point

Alors qu'il semblait avoir fait le plus dur en première période en punissant son adversaire, le PSG s'est endormi dans le second acte et a donné de l'air à Strasbourg. Bien aidé par un Sels décisif devant Mbappé (48e, 63e), le RCSA a failli réaliser l'exploit. Après un ballon de Thomasson déposé sur la tête de Gameiro, l'ex-attaquant parisien trompait Navas de la tête (3-1, 53e) et Ajorque, également de la tête, redonnait espoir aux Strasbourgeois dans cette fin de match (3-2, 65e).

Mais l'espoir fut de courte durée. Réduits à dix après le second carton jaune reçu par Djiku (82e), les hommes de Stéphan concédaient un quatrième but dans la foulée. Après de nouvelles différences de Mbappé devant Caci, Sarabia, qui n'avait plus qu'à ouvrir son pied droit dans le but vide, a scellé le score (4-2, 86e). Puni sur son temps faible, le PSG s'est fait peur, mais enchaîne une deuxième victoire avant un déplacement à Brest. La suite pour Strasbourg ? La réception de Troyes pour tenter d'enfin lancer sa saison.

L'homme du match : Mbappé (7) : sifflé par le Parc des Princes lors de la composition des équipes, le génie français s'est montré plutôt entreprenant notamment dans la première demi-heure. L'international français servi par Draxler, voit sa frappe contrée par Ajorque surprendre Sels (2-0, 25e). Son excellent travail côté gauche profite à Draxler qui pousse le cuir au fond des filets (3-0, 27e). Un peu chahuté dans les duels par les défenseurs alsaciens, le champion du monde 2018 bien lancé par Draxler perd son duel face à Sels (46e). Après une belle combinaison avec Draxler, l'ancien Monégasque bute sur Sels (62e). Par la suite, le natif de Bondy ne s'est pas montré forcément heureux dans ses choix notamment en un contre un, avant de se rattraper en déposant Caci et en distillant une offrande à Sarabia (4-2, 85e). S'il fut moins en réussite dans ses initiatives, ses appels et ses fulgurances restent précieuses pour son équipe.

Navas (4) : l'ancien gardien du Real Madrid ne peut que constater les dégâts sur la réduction du score strasbourgeoise signée Gameiro (3-1, 53e). Le gardien costaricien doit une nouvelle fois s'incliner sur la superbe tête d'Ajorque (3-2, 64e).

Hakimi (4,5) : ses projections vers l'avant constitue un réel danger pour les adversaires. Rarement mis en difficulté sur le plan défensif, ses montées n'ont cependant pas abouti sur des situations dangereuses dans le premier acte. L'international marocain laisse trop de liberté à Liénard sur le centre qui amène le but d'Ajorque (3-2, 64e). Une rencontre moins aboutie que face à l'ESTAC pour l'ancien joueur de l'Inter Milan.

Kehrer (3) : le défenseur central allemand a vécu un premier acte plutôt tranquille grâce au scénario favorable du match. Très sérieux dans ses interventions, le numéro 24 a rarement été mis en danger en première mi-temps. Coupable sur le but de Gameiro avec un positionnement pour le moins approximatif (3-1, 53e). L'international allemand n'a pas forcément rayonné ce soir.

Kimpembe (3) : le capitaine parisien a réalisé de belles interventions défensives dans le premier quart d'heure grâce à sa bonne lecture du jeu. Très concentré et discipliné par rapport à son match à Troyes, l'international français a apporté sérénité et discipline au sein de l'arrière garde parisienne. Fautif sur la réduction du score alsacienne, le défenseur parisien ne voit pas Gameiro dans son dos (3-1, 53e). Encore battu de la tête sur le deuxième but du RCSA marqué par Ajorque (3-2, 64e). Encore une prestation qui va faire débat...

Diallo (5) : après sa prestation décevante contre l'ESTAC, l'ancien joueur du BVB enchaînait avec une nouvelle titularisation couloir gauche. Son premier centre est décisif et permet à Icardi d'ouvrir le score (1-0, 3e). Rarement pris à défaut défensivement, les trois buts précoces parisiens lui ont rendu le match plus simple. Le latéral gauche a été plus mis à contribution au retour des vestiaires et a semblé moins serein dans les duels notamment avant de relever la tête après l'heure de jeu. Auteur d'une boulette qui ne profite pas à Waris (87e).

Wijnaldum (4) : après sa première décevante sous ses nouvelles couleurs face à l'ESTAC, le milieu néerlandais est apparu un peu plus à l'aise dans son rôle, affichant une meilleure complicité avec ses partenaires. l'ancien joueur de Liverpool a essayé de se projeter sans grande réussite en première mi-temps. Encore un match plus que moyen de la nouvelle recrue parisienne ce soir. Remplacé à la 87e par Rafinha

Herrera (3,5) : auteur d'une prestation aboutie face à l'ESTAC, le milieu espagnol s'est évertué à jouer simple. Très discipliné dans le replacement défensif. Beaucoup moins rayonnant qu'au stade de l'Aube, l'ancien Mancunien s'est distingué par quelques pertes de balle. Une soirée à oublier.

Ebimbe (5) : le titi parisien signait sa première titularisation ce soir. Et le numéro 36 a alterné entre le bon et le moins bon en début de match. Ses projections ont souvent posé des soucis au milieu et à la défense strasbourgeoise. L'une de celles-ci amène le troisième but parisien marqué par Draxler (3-0, 27e). Parfois emporté par sa fougue, le milieu parisien est averti à la 50e pour une faute sur Bellegarde. Son profil apporte de l'impact et de la percussion dans l'entrejeu. Remplacé à la 59e par Danilo qui a tenté de stabiliser l'entrejeu parisien.

Draxler (7) : aligné avec Mbappé et Icardi en attaque, l'international allemand est impliqué sur le deuxième but parisien grâce à sa belle récupération du ballon (2-0, 25e). Le numéro 23 parisien est récompensé de ses efforts par un but sur une offrande de Mbappé (3-0, 27e). Plutôt à l'aise dans le jeu court et les petits périmètres, l'intéressé n'a pas rechigné aux tâches défensives. Sa superbe ouverture de l'extérieur du pied pour Mbappé aurait pu être décisive (46e). Sa combinaison avec Mbappé aurait mérité mieux (62e). Une belle prestation ce soir qui confirme à son entraîneur qu'il peut constituer plus qu'une alternative. Remplacé à la 70e par Sarabia qui profite d'un caviar de Mbappé pour marquer (4-2, 85e).

Icardi (4,5) : titularisé sur le front de l'attaque parisienne avec Mbappé et Draxler, l'attaquant argentin profite d'un excellent centre de Diallo pour ouvrir le score de la tête (1-0, 3e). Par la suite, l'ancien buteur de l'Inter Milan a disparu de la circulation. Comme souvent... Remplacé à la 87e par Kalimuendo

