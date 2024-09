Man City - Inter Milan : Kevin De Bruyne sort sur blessure

C’est l’une des plus belles affiches de cette première semaine de Ligue des Champions. Manchester City accueillait l’Inter Milan sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Pour ce duel alléchant, Kevin De Bruyne était titulaire avec le brassard de capitaine. Habitué à plusieurs pépins physiques ces dernières saisons, l’international belge a été contraint d’abandonner ses coéquipiers pour le deuxième acte.

La suite après cette publicité

Peu avant la pause, à la 43ème minute, Kevin De Bruyne a vu sa frappe arrêtée par le portier suisse Yann Sommer. Le capitaine de City était lancé à pleine vitesse dans la surface et a pris sa chance d’un tir croisé. Dans sa course, le Belge s’est en effet baissé. Il a sembl" souffrir après ce face à face manqué, les soigneurs sont entrés très vite sur le terrain. Après une discussion avec le staff médical et de nouveaux tests dans les vestiaires, Pep Guardiola a pris la décision de le remplacer au coup d’envoi de la seconde période.