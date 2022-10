FC Barcelone - Athletic Bilbao : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille l'Athletic Bilabao ce dimanche à 21h, à l'occasion de la 11ème journée de Liga (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Les Catalans sont deuxièmes, à six points du Real, vainqueur hier soir de Séville (3-1) et doivent l'emporter pour ne pas laisser le rival madrilène s'échapper. Les pensionnaires du Camp Nou restent sur une large victoire obtenue dans la semaine face à Villarreal. En face, la formation basque réalise un bon début de saison et se classe sixième (18 points). Mardi, les hommes d'Ernesto Valverde ont concédé le nul sur la pelouse de Getafe (2-2).

Pour revenir à portée des Merengue, Xavi a choisi de changer son dispositif et d'organiser son équipe en 4-4-2. Dembélé effectue son retour dans le 11 de départ et accompagnera Lewandowski en attaque. Derrière eux, on retrouve au milieu un quatuor composé par Busquets, Pedri, Gavi et De Jong. En défense, Sergi Roberto, Koundé, Christensen et Baldé protègeront la cage de Ter Stegen. De l'autre côté, l'Athletic Bilbao démarre en 4-2-3-1 avec le trio Zarraga, Berenguer, Nico Williams en soutien d'Inaki Williams.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Roberto, Garcia, Koundé, Baldé - Pedri, Busquets, De Jong, Gavi - Lewandowski, Dembélé

Athletic Bilbao : Unai Simon - De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche - Herrera, Vesga - Nico Williams, Zarraga, Berenguer - Inaki Williams